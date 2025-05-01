https://ria.ru/20250501/grafik-2014519636.html

График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая

График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая - РИА Новости, 01.05.2025

График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая

График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T00:25:00+03:00

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главархив

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что взрослые поликлиники 1 и 4 мая открыты с 09.00 до 16.00, а 2 и 3 мая - с 09.00 до 18.00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ. Детские поликлиники 2 и 3 мая принимают пациентов с 09.00 до 15.00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09.00 до 15.00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09.00 до 15.00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют прежний график работы - с 06.30 до 15.00. Кроме того, женские консультации работают 2 и 3 мая с 09.00 до 18.00, а 1 и 4 мая открыты только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. Они работают с 09.00 до 16.00 часов. Также центры московского долголетия, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры закрыты с 1 по 4 мая. Кроме того, у школьников и студентов колледжей с 1 по 4 мая - неучебные дни. Помимо этого, столичные центры госуслуг "Мои документы" не принимают заявителей 1 мая. В столичных дворцах бракосочетания 1 и 2 мая - выходные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и офисы ЗАГС в центрах государственных услуг "Мои документы" закрыты 1 мая. Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Также архивно-информационный отдел закрыт в столице с 1 по 4 мая. В связи с выходными и праздничными днями Главархив Москвы будет работать по новому графику. С 30 апреля по 4 мая читальный зал закрыт. Все государственные ветеринарные клиники города продолжают работу в обычном режиме. Они принимают пациентов ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов, дом 16а - круглосуточно.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012433977.html

https://ria.ru/20250410/otdykh-2010364305.html

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общество, москва, главархив