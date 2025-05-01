Рейтинг@Mail.ru
График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/grafik-2014519636.html
График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая
График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая - РИА Новости, 01.05.2025
График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая
График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:25:00+03:00
2025-05-01T00:25:00+03:00
общество
москва
главархив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571954979_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_df94b6493ad49a312bf63a755c114238.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что взрослые поликлиники 1 и 4 мая открыты с 09.00 до 16.00, а 2 и 3 мая - с 09.00 до 18.00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ. Детские поликлиники 2 и 3 мая принимают пациентов с 09.00 до 15.00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09.00 до 15.00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09.00 до 15.00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют прежний график работы - с 06.30 до 15.00. Кроме того, женские консультации работают 2 и 3 мая с 09.00 до 18.00, а 1 и 4 мая открыты только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. Они работают с 09.00 до 16.00 часов. Также центры московского долголетия, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры закрыты с 1 по 4 мая. Кроме того, у школьников и студентов колледжей с 1 по 4 мая - неучебные дни. Помимо этого, столичные центры госуслуг "Мои документы" не принимают заявителей 1 мая. В столичных дворцах бракосочетания 1 и 2 мая - выходные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и офисы ЗАГС в центрах государственных услуг "Мои документы" закрыты 1 мая. Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Также архивно-информационный отдел закрыт в столице с 1 по 4 мая. В связи с выходными и праздничными днями Главархив Москвы будет работать по новому графику. С 30 апреля по 4 мая читальный зал закрыт. Все государственные ветеринарные клиники города продолжают работу в обычном режиме. Они принимают пациентов ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов, дом 16а - круглосуточно.
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012433977.html
https://ria.ru/20250410/otdykh-2010364305.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571954979_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_a1d8bc2c1ccdf7352d2a10c005ea5c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, главархив
Общество, Москва, Главархив
График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая

График работы соцучреждений Москвы изменился в связи с майскими праздниками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Люди около многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что взрослые поликлиники 1 и 4 мая открыты с 09.00 до 16.00, а 2 и 3 мая - с 09.00 до 18.00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ. Детские поликлиники 2 и 3 мая принимают пациентов с 09.00 до 15.00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09.00 до 15.00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09.00 до 15.00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют прежний график работы - с 06.30 до 15.00.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Госдуме рассказали, как россияне будут отдыхать в майские праздники
21 апреля, 03:16
Кроме того, женские консультации работают 2 и 3 мая с 09.00 до 18.00, а 1 и 4 мая открыты только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. Они работают с 09.00 до 16.00 часов.
Также центры московского долголетия, центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры закрыты с 1 по 4 мая. Кроме того, у школьников и студентов колледжей с 1 по 4 мая - неучебные дни.
Помимо этого, столичные центры госуслуг "Мои документы" не принимают заявителей 1 мая. В столичных дворцах бракосочетания 1 и 2 мая - выходные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и офисы ЗАГС в центрах государственных услуг "Мои документы" закрыты 1 мая. Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".
Также архивно-информационный отдел закрыт в столице с 1 по 4 мая. В связи с выходными и праздничными днями Главархив Москвы будет работать по новому графику. С 30 апреля по 4 мая читальный зал закрыт.
Все государственные ветеринарные клиники города продолжают работу в обычном режиме. Они принимают пациентов ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов, дом 16а - круглосуточно.
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Россиянам напомнили о выходных днях на майские праздники
10 апреля, 02:27
 
ОбществоМоскваГлавархив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала