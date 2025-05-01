https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html

В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия

В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия - РИА Новости, 01.05.2025

В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел угрозы Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве отказом... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:19:00+03:00

2025-05-01T20:19:00+03:00

2025-05-01T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

владимир зеленский

дмитрий белик

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d215fc5b5d8b838e394de8a2f85a626a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел угрозы Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве отказом соблюдать перемирие. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. "Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, День Победы - это святой праздник для народа России. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014602782.html

https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014560116.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир зеленский, дмитрий белик, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, украина