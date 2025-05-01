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В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014611341.html
В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия
В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия - РИА Новости, 01.05.2025
В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел угрозы Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве отказом... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:19:00+03:00
2025-05-01T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
владимир зеленский
дмитрий белик
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел угрозы Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве отказом соблюдать перемирие. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. "Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, День Победы - это святой праздник для народа России. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014602782.html
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россия, москва, владимир зеленский, дмитрий белик, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ, Украина
В Госдуме расценили слова Зеленского о параде Победы как отказ от перемирия

Белик счел угрозы Зеленского о параде Победы отказом соблюдать перемирие

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик счел угрозы Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве отказом соблюдать перемирие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским
Вчера, 18:55
"Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, День Победы - это святой праздник для народа России.
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Владимир Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий БеликДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГосдума РФУкраина
 
 
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