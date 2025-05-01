https://ria.ru/20250501/gosduma-2014530076.html
В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат
В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат - РИА Новости, 01.05.2025
В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:07:00+03:00
2025-05-01T04:07:00+03:00
2025-05-01T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, на сегодняшний день в Трудовом кодексе существует норма об индексации заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер. "В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат", - сказал политик. Лидер СРЗП напомнил, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен. "В этой связи мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период", - отметил депутат Госдумы. Миронов считает, что эта мера приведет к повышению доходов россиян, поддержит покупательский спрос и стабилизирует социально-экономическую ситуацию в России.
https://ria.ru/20250418/pensiya-2011948342.html
https://ria.ru/20250411/mironov-2010609357.html
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россия, сергей миронов, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат
Депутаты СРЗП предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ежеквартально индексировать зарплату на уровень инфляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов
, на сегодняшний день в Трудовом кодексе существует норма об индексации заработной платы в связи с ростом цен на товары и услуги, но она носит рекомендательный характер.
"В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат", - сказал политик.
Лидер СРЗП напомнил, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат в большинстве секторов экономики отстает от роста цен.
"В этой связи мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, которая должна проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период", - отметил депутат Госдумы
.
Миронов считает, что эта мера приведет к повышению доходов россиян, поддержит покупательский спрос и стабилизирует социально-экономическую ситуацию в России
.