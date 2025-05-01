Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014526827.html
В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно
В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно - РИА Новости, 01.05.2025
В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно
Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:48:00+03:00
2025-05-01T02:48:00+03:00
общество
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат рассказала, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Сумма для других помощников была гораздо меньше — 1200 рублей. "С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб", - сказала Стенякина. Она добавила, что эту выплату увеличили на 9,5% в феврале 2025 года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции. "Выплаты родителям и опекунам производятся автоматически, подавать заявление каждый год не нужно", - заключила депутат ГД.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014230055.html
https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, госдума рф
Общество, Владимир Путин, Госдума РФ
В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно

Депутат Стенякина: опекуны детей-инвалидов получают 11 тысяч рублей ежемесячно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат рассказала, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Сумма для других помощников была гораздо меньше — 1200 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май
Вчера, 02:47
"С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб", - сказала Стенякина.
Она добавила, что эту выплату увеличили на 9,5% в феврале 2025 года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции.
"Выплаты родителям и опекунам производятся автоматически, подавать заявление каждый год не нужно", - заключила депутат ГД.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
ЛДПР предложила снизить пенсионный коэффициент для опекунов детей-инвалидов
28 апреля, 04:17
 
ОбществоВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала