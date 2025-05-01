https://ria.ru/20250501/gosduma-2014526827.html

В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно

В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно - РИА Новости, 01.05.2025

В ГД рассказали, кто может получать 11 тысяч рублей ежемесячно

Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T02:48:00+03:00

2025-05-01T02:48:00+03:00

2025-05-01T02:48:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россияне, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать от государства почти 11 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат рассказала, что до начала 2025 года выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители или опекуны ребёнка с инвалидностью. Сумма для других помощников была гораздо меньше — 1200 рублей. "С января 2025 года по указу президента Владимира Путина любой родственник (или иной трудоспособный гражданин), который ухаживает за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, может подать заявление в Соцфонд о назначении выплаты (делать это нужно раз в год). После этого он будет ежемесячно получать почти 11 тысяч руб", - сказала Стенякина. Она добавила, что эту выплату увеличили на 9,5% в феврале 2025 года и будут ежегодно индексировать на уровень инфляции. "Выплаты родителям и опекунам производятся автоматически, подавать заявление каждый год не нужно", - заключила депутат ГД.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014230055.html

https://ria.ru/20250428/duma-2013753359.html

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общество, владимир путин, госдума рф