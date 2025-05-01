https://ria.ru/20250501/gosduma-2014524348.html

В Госдуме предложили учредить медаль ордена "За доблестный труд"

В Госдуме предложили учредить медаль ордена "За доблестный труд" - РИА Новости, 01.05.2025

В Госдуме предложили учредить медаль ордена "За доблестный труд"

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предлагают учредить медаль ордена "За доблестный труд", документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:50:00+03:00

2025-05-01T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предлагают учредить медаль ордена "За доблестный труд", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В ходе проведения встреч с трудовыми коллективами в наш адрес поступают обращения, предлагающие установить дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях российской экономики, путем учреждения государственной награды РФ - медаль ордена "За доблестный труд", по аналогии с действующей системой награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"… Просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова. В документе отмечается, что в настоящее время в России существует госнаграда - орден "За доблестный труд". Однако, как отмечают парламентарии, данный орден можно получить при условии, что граждане ранее были награждены иной наградой за большие заслуги в трудовой деятельности, что затрудняет процесс получения. По мнению инициаторов идеи, учреждение медали позволит поощрить большее количество достойных работников, а также будет дополнительно способствовать повышению престижа, признанию профессиональных заслуг граждан. "Считаю важным и нужным учредить медаль ордена "За доблестный труд" для награждения трудящихся, не имеющих иных государственных наград. Люди работают сутками, вносят свой вклад в развитие российской экономики и достижение целей СВО, и заслуживают поощрения. Будем за это бороться", - рассказал РИА Новости Колунов.

https://ria.ru/20250422/mironov-2012640014.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006095738.html

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общество, россия, дмитрий миронов, госдума рф