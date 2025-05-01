Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили дать возможность бойцам СВО бесплатно посещать психологов - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014521449.html
В ГД предложили дать возможность бойцам СВО бесплатно посещать психологов
В ГД предложили дать возможность бойцам СВО бесплатно посещать психологов - РИА Новости, 01.05.2025
В ГД предложили дать возможность бойцам СВО бесплатно посещать психологов
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:03:00+03:00
2025-05-01T01:03:00+03:00
общество
россия
анна кузнецова
артем метелев (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов. "На сегодняшний момент в стране растет число разводов в семьях ветеранов СВО. Недопонимания между супругами происходят на фоне посттравматического синдрома, который переживают бывшие участники спецоперации и отсутствия эффективной психологической поддержки, а также общей системы ресоциализации для них. В дальнейшем масштаб этих проблем может только расти. Предлагаю сделать возможным бесплатное прохождение семейного психолога, как только становится понятно, что семейная пара не может самостоятельно справиться с разногласиями", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО - это очень непростой процесс и испытание для них и для их близких людей. "Им требуется специализированная помощь", - подчеркнул Антропенко. Депутат добавил, что в бытовом и юридическом плане уже осуществляется поддержка со стороны государства, в том числе и помощь с трудоустройством. "Но мы упускаем довольно деликатный психологический процесс адаптации, с которым человек не всегда может справиться без посторонней помощи", - подчеркнул парламентарий. Антропенко напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о помощи семейного психолога при разводе, если в семье есть несовершеннолетние дети, одним из соавторов которого является вице-спикер ГД Анна Кузнецова. "Принятие законопроекта, я уверен, может сохранить огромное количество семей, а также улучшить внутреннюю атмосферу внутри семьи", - заключил он. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Авторами проекта выступили депутат ГД Игорь Антропенко, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.
https://ria.ru/20250428/proekt-2013749116.html
https://ria.ru/20250424/gosduma-2013085866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анна кузнецова, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили дать возможность бойцам СВО бесплатно посещать психологов

Депутат Антропенко предложил дать бойцам СВО бесплатное посещение психологов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил дать возможность бойцам СВО и их супругам бесплатно посещать семейных психологов.
"На сегодняшний момент в стране растет число разводов в семьях ветеранов СВО. Недопонимания между супругами происходят на фоне посттравматического синдрома, который переживают бывшие участники спецоперации и отсутствия эффективной психологической поддержки, а также общей системы ресоциализации для них. В дальнейшем масштаб этих проблем может только расти. Предлагаю сделать возможным бесплатное прохождение семейного психолога, как только становится понятно, что семейная пара не может самостоятельно справиться с разногласиями", - сказал он РИА Новости.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Думу внесут проект о формировании кадрового резерва из участников СВО
28 апреля, 02:50
Депутат отметил, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО - это очень непростой процесс и испытание для них и для их близких людей.
"Им требуется специализированная помощь", - подчеркнул Антропенко.
Депутат добавил, что в бытовом и юридическом плане уже осуществляется поддержка со стороны государства, в том числе и помощь с трудоустройством.
"Но мы упускаем довольно деликатный психологический процесс адаптации, с которым человек не всегда может справиться без посторонней помощи", - подчеркнул парламентарий.
Антропенко напомнил, что в Госдуму внесён законопроект о помощи семейного психолога при разводе, если в семье есть несовершеннолетние дети, одним из соавторов которого является вице-спикер ГД Анна Кузнецова.
"Принятие законопроекта, я уверен, может сохранить огромное количество семей, а также улучшить внутреннюю атмосферу внутри семьи", - заключил он.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода. Авторами проекта выступили депутат ГД Игорь Антропенко, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В ГД внесут проект о льготах для детей бойцов-добровольцев
24 апреля, 05:28
 
ОбществоРоссияАнна КузнецоваАртем Метелев (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала