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Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России - РИА Новости, 01.05.2025
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21:54 01.05.2025 (обновлено: 22:04 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620726.html
Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России
Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России - РИА Новости, 01.05.2025
Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России
США сохраняют возможность введения новых ограничений против России, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:54:00+03:00
2025-05-01T22:04:00+03:00
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США сохраняют возможность введения новых ограничений против России, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Возможность введения новых санкций против России также сохраняется", сообщила она журналистам на брифинге.Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
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санкции в отношении россии, россия, сша, москва, государственный департамент сша, в мире
Санкции в отношении России, Россия, США, Москва, Государственный департамент США, В мире
Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России

В Госдепе заявили, что возможность новых санкций США против России сохраняется

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США сохраняют возможность введения новых ограничений против России, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Возможность введения новых санкций против России также сохраняется", сообщила она журналистам на брифинге.
Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
США пока не снимают с России никакие санкции, заявил Госдеп
Вчера, 21:54
 
Санкции в отношении РоссииРоссияСШАМоскваГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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