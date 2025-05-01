https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620726.html

Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России

Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России - РИА Новости, 01.05.2025

Госдеп заявил о возможных новых санкциях против России

США сохраняют возможность введения новых ограничений против России, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:54:00+03:00

2025-05-01T21:54:00+03:00

2025-05-01T22:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США сохраняют возможность введения новых ограничений против России, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Возможность введения новых санкций против России также сохраняется", сообщила она журналистам на брифинге.Россия ранее неоднократно заявляла, что считает незаконными и контрпродуктивными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.

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2025

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санкции в отношении россии, россия, сша, москва, государственный департамент сша, в мире