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В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии

В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии - РИА Новости, 01.05.2025

В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии

Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке", - сообщила Брюс на брифинге.

https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html

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в мире, сирия, нью-йорк (город), сша, государственный департамент сша