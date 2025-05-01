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В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии - РИА Новости, 01.05.2025
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21:50 01.05.2025 (обновлено: 21:57 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620112.html
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии - РИА Новости, 01.05.2025
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии
Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
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в мире
сирия
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сша
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке", - сообщила Брюс на брифинге.
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в мире, сирия, нью-йорк (город), сша, государственный департамент сша
В мире, Сирия, Нью-Йорк (город), США, Государственный департамент США
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии

США в Нью-Йорке провели переговоры с представителями новых властей Сирии

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке", - сообщила Брюс на брифинге.
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В миреСирияНью-Йорк (город)СШАГосударственный департамент США
 
 
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