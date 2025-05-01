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В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии - РИА Новости, 01.05.2025
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии
Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:50:00+03:00
2025-05-01T21:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские дипломаты провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке во вторник, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке", - сообщила Брюс на брифинге.
https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html
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в мире, сирия, нью-йорк (город), сша, государственный департамент сша
В мире, Сирия, Нью-Йорк (город), США, Государственный департамент США
В Госдепе рассказали о встрече дипломатов США и Сирии
США в Нью-Йорке провели переговоры с представителями новых властей Сирии