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Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца - РИА Новости, 01.05.2025
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18:22 01.05.2025 (обновлено: 18:25 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/geyts-2014598509.html
Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца
Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца - РИА Новости, 01.05.2025
Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца
Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС). РИА Новости, 01.05.2025
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС). &quot;Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера&quot;, — рассказала она в подкасте.При этом, как указывает New York Post, миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе, хотя в мемуарах писал, что у него, вероятно, могли бы диагностировать РАС в детстве. Одним из симптомов синдрома Аспергера являются сложности в общении — таким людям тяжело распознавать чужие эмоции, понимать выражения лиц, интонацию и жесты, их поведение может казаться грубым. Люди с синдромом Аспергера часто имеют специфические интересы, в которые они очень сильно погружены.
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билл гейтс, в мире, сша
Билл Гейтс, В мире, США
Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера

© AP Photo / Andres KudackiОснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС).
«

"Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера", — рассказала она в подкасте.

При этом, как указывает New York Post, миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе, хотя в мемуарах писал, что у него, вероятно, могли бы диагностировать РАС в детстве.
Одним из симптомов синдрома Аспергера являются сложности в общении — таким людям тяжело распознавать чужие эмоции, понимать выражения лиц, интонацию и жесты, их поведение может казаться грубым. Люди с синдромом Аспергера часто имеют специфические интересы, в которые они очень сильно погружены.
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