https://ria.ru/20250501/geyts-2014598509.html

Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца - РИА Новости, 01.05.2025

Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС). РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:22:00+03:00

2025-05-01T18:22:00+03:00

2025-05-01T18:25:00+03:00

билл гейтс

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979533100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daaf73bbdbe2069cd409fb71d794fc2f.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера — одно из расстройств аутистического спектра (РАС). "Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера", — рассказала она в подкасте.При этом, как указывает New York Post, миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе, хотя в мемуарах писал, что у него, вероятно, могли бы диагностировать РАС в детстве. Одним из симптомов синдрома Аспергера являются сложности в общении — таким людям тяжело распознавать чужие эмоции, понимать выражения лиц, интонацию и жесты, их поведение может казаться грубым. Люди с синдромом Аспергера часто имеют специфические интересы, в которые они очень сильно погружены.

https://ria.ru/20250206/usaid-1997707396.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билл гейтс, в мире, сша