Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода
Минздрав Газы: более 90% жителей страдают от критической нехватки продовольствия
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде, нынешняя бедственная ситуация позволяет ООН официально признать сектор Газа зоной голода, заявил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш агентству Anadolu.
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"Около 91% жителей Газы сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни", - сказал он.
Аль-Бараш также призвал ООН "официально признать сектор Газа зоной голода", добавив, что ситуация в секторе отвечает всем необходимым для этого критериям.
Ранее в четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств.
По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.