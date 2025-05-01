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Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода - РИА Новости, 01.05.2025
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22:56 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/gaza-2014623518.html
Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода
Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода - РИА Новости, 01.05.2025
Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода
Более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде, нынешняя бедственная... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T22:56:00+03:00
2025-05-01T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде, нынешняя бедственная ситуация позволяет ООН официально признать сектор Газа зоной голода, заявил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш агентству Anadolu. "Около 91% жителей Газы сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни", - сказал он. Аль-Бараш также призвал ООН "официально признать сектор Газа зоной голода", добавив, что ситуация в секторе отвечает всем необходимым для этого критериям. Ранее в четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств. По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250501/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250412/al-jazeera-2010889665.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Минздрав Газы призвал ООН объявить регион зоной голода

Минздрав Газы: более 90% жителей страдают от критической нехватки продовольствия

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде, нынешняя бедственная ситуация позволяет ООН официально признать сектор Газа зоной голода, заявил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш агентству Anadolu.
«
"Около 91% жителей Газы сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, еще 65% не имеют доступа к чистой питьевой воде. Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни", - сказал он.
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Аль-Бараш также призвал ООН "официально признать сектор Газа зоной голода", добавив, что ситуация в секторе отвечает всем необходимым для этого критериям.
Ранее в четверг минздрав сектора Газа обратился с призывом к медицинским, гуманитарным организациям и активистам во всем мире провести недельную акцию в поддержку палестинских детей в зоне конфликта, в том числе направить в сектор медицинские бригады и добиваться возобновления поставок лекарств и медсредств.
По последним данным минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,3 тысячи человек, пострадали более 6 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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