Рейтинг@Mail.ru
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/gaz-2014627679.html
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов - РИА Новости, 01.05.2025
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:54:00+03:00
2025-05-01T23:54:00+03:00
экономика
европа
россия
турция
газпром
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ebab9c1c570072a6f763dcd132e899a0.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 30 апреля в среднем 41,7 миллиона кубометров в сутки. Это на 7,9% меньше, чем в марте – 45,29 миллиона кубометров. Поставки за весь месяц составили 1,25 миллиарда кубометров в апреле и 1,4 миллиарда – в марте. При этом в годовом выражении экспорт в апреле текущего года вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20250430/slovakiya-2014499497.html
https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html
европа
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e81a73afb2a01ef4ac3ae623fa1b0083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, россия, турция, газпром, турецкий поток
Экономика, Европа, Россия, Турция, Газпром, Турецкий поток
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов

Поставки газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" в апреле снизились на 7,9%

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 30 апреля в среднем 41,7 миллиона кубометров в сутки. Это на 7,9% меньше, чем в марте – 45,29 миллиона кубометров. Поставки за весь месяц составили 1,25 миллиарда кубометров в апреле и 1,4 миллиарда – в марте.
Братислава - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину
30 апреля, 21:14
При этом в годовом выражении экспорт в апреле текущего года вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Польше нашли замену российскому газу
29 апреля, 15:44
 
ЭкономикаЕвропаРоссияТурцияГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала