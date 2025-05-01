https://ria.ru/20250501/gaz-2014627679.html
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов - РИА Новости, 01.05.2025
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:54:00+03:00
2025-05-01T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 30 апреля в среднем 41,7 миллиона кубометров в сутки. Это на 7,9% меньше, чем в марте – 45,29 миллиона кубометров. Поставки за весь месяц составили 1,25 миллиарда кубометров в апреле и 1,4 миллиарда – в марте. При этом в годовом выражении экспорт в апреле текущего года вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20250430/slovakiya-2014499497.html
https://ria.ru/20250429/polsha-2014092182.html
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экономика, европа, россия, турция, газпром, турецкий поток
Экономика, Европа, Россия, Турция, Газпром, Турецкий поток
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" снизились на 7,9 процентов
Поставки газа из России в ЕС по "Турецкому потоку" в апреле снизились на 7,9%
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в апреле снизились в месячном выражении на 7,9%, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, составила с 1 по 30 апреля в среднем 41,7 миллиона кубометров в сутки. Это на 7,9% меньше, чем в марте – 45,29 миллиона кубометров. Поставки за весь месяц составили 1,25 миллиарда кубометров в апреле и 1,4 миллиарда – в марте.
При этом в годовом выражении экспорт в апреле текущего года вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
"Турецкий по
ток" – экспортный газопровод из России
в Турцию
через Черное море
. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии
, Румынии
, Греции
, Северной Македонии
, Боснии
и Герцеговине, Венгрии
. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину
с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома
" в Европу
.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.