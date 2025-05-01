https://ria.ru/20250501/fsb-2014554181.html

ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке

ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке - РИА Новости, 01.05.2025

ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке

ФСБ России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, случившегося в Липецке в 2024 году. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:47:00+03:00

2025-05-01T10:47:00+03:00

2025-05-01T14:42:00+03:00

россия

липецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, случившегося в Липецке в 2024 году. По информации ФСБ, в сентябре 2024 года выходец из Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка, высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично, оскорблял нецензурной бранью граждан России, показывал нож и угрожал физической расправой. Он был задержан и депортирован в страну исхода. Его лишили гражданства РФ и закрыли въезд в Россию на 50 лет. На видео, обнародованном ФСБ, сначала демонстрируются кадры из соцсетей, на которых показано начало конфликта — несколько человек на улице нецензурно оскорбляют женщину. Затем показано, как силовики зимой задерживают зачинщика конфликта, укладывая его лицом в снег.Далее идут кадры с вынесением вердикта о лишении российского гражданства и извинениями задержанного."Очень сильно я жалею об этом разговоре, который я сделал с этой женщиной. Извините за все маты, Россия", — сказал он. Следом показано, как его в аэропорту отправляют к выходу на посадку в самолет.

https://ria.ru/20250104/video-1992501029.html

https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html

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Лишение гражданства России и депортация выходца из Центральной Азии Лишен российского гражданства и депортирован из страны выходец из Центральной Азии, осенью 2024 устроивший конфликт в Липецке – он нецензурно ругался в отношении жителей, показывал нож и угрожал расправой, сообщает ФСБ 2025-05-01T10:47 true PT1M04S

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Варвара Скокшина

россия, липецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия