https://ria.ru/20250501/fsb-2014554181.html
ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке
ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке - РИА Новости, 01.05.2025
ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке
ФСБ России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, случившегося в Липецке в 2024 году. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:47:00+03:00
2025-05-01T10:47:00+03:00
2025-05-01T14:42:00+03:00
россия
липецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, случившегося в Липецке в 2024 году. По информации ФСБ, в сентябре 2024 года выходец из Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка, высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично, оскорблял нецензурной бранью граждан России, показывал нож и угрожал физической расправой. Он был задержан и депортирован в страну исхода. Его лишили гражданства РФ и закрыли въезд в Россию на 50 лет. На видео, обнародованном ФСБ, сначала демонстрируются кадры из соцсетей, на которых показано начало конфликта — несколько человек на улице нецензурно оскорбляют женщину. Затем показано, как силовики зимой задерживают зачинщика конфликта, укладывая его лицом в снег.Далее идут кадры с вынесением вердикта о лишении российского гражданства и извинениями задержанного."Очень сильно я жалею об этом разговоре, который я сделал с этой женщиной. Извините за все маты, Россия", — сказал он. Следом показано, как его в аэропорту отправляют к выходу на посадку в самолет.
https://ria.ru/20250104/video-1992501029.html
https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html
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Лишение гражданства России и депортация выходца из Центральной Азии
Лишен российского гражданства и депортирован из страны выходец из Центральной Азии, осенью 2024 устроивший конфликт в Липецке – он нецензурно ругался в отношении жителей, показывал нож и угрожал расправой, сообщает ФСБ
2025-05-01T10:47
true
PT1M04S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, липецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Липецк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала видео задержания зачинщика конфликта в Липецке
ФСБ показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта в Липецке
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, случившегося в Липецке в 2024 году.
По информации ФСБ
, в сентябре 2024 года выходец из Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка
, высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично, оскорблял нецензурной бранью граждан России
, показывал нож и угрожал физической расправой. Он был задержан и депортирован в страну исхода. Его лишили гражданства РФ и закрыли въезд в Россию на 50 лет.
На видео, обнародованном ФСБ, сначала демонстрируются кадры из соцсетей, на которых показано начало конфликта — несколько человек на улице нецензурно оскорбляют женщину. Затем показано, как силовики зимой задерживают зачинщика конфликта, укладывая его лицом в снег.
Далее идут кадры с вынесением вердикта о лишении российского гражданства и извинениями задержанного.
"Очень сильно я жалею об этом разговоре, который я сделал с этой женщиной. Извините за все маты, Россия", — сказал он.
Следом показано, как его в аэропорту отправляют к выходу на посадку в самолет.