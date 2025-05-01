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Зачинщика межнационального конфликта в Липецке выгнали из России на 50 лет
Зачинщика межнационального конфликта в Липецке выгнали из России на 50 лет - РИА Новости, 01.05.2025
Зачинщика межнационального конфликта в Липецке выгнали из России на 50 лет
Выходца из Центральной Азии, устроившего осенью прошлого года в Липецке конфликт на межнациональной почве, лишили российского гражданства и выгнали из страны на РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:47:00+03:00
2025-05-01T09:47:00+03:00
2025-05-01T10:57:00+03:00
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липецк
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Выходца из Центральной Азии, устроившего осенью прошлого года в Липецке конфликт на межнациональной почве, лишили российского гражданства и выгнали из страны на 50 лет, сообщил Центр общественных связей ФСБ."По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации органами МВД России жителю Липецкой области, выходцу одной из республик Центрально-Азиатского региона, прекращено гражданство России", — говорится в релизе.По информации спецслужбы, этот человек получил российское гражданство в марте 2024 года, а в сентябре стал одним из зачинщиков межнационального конфликта в Липецке. В частности, во время словесной перепалки он заявлял о превосходстве ислама над другими религиями, нецензурно оскорблял местных жителей и угрожал им ножом. Фигуранта задержали и отправили под арест на семь суток по статье КоАП о мелком хулиганстве. Затем его депортировали в страну исхода, а управление по вопросам миграции липецкого главка МВД закрыло ему въезд в Россию на 50 лет.
https://ria.ru/20250429/grazhdanstvo-2014104901.html
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Лишение гражданства России и депортация выходца из Центральной Азии
Лишен российского гражданства и депортирован из страны выходец из Центральной Азии, осенью 2024 устроивший конфликт в Липецке – он нецензурно ругался в отношении жителей, показывал нож и угрожал расправой, сообщает ФСБ
2025-05-01T09:47
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PT1M04S
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россия, липецк, липецкая область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Липецк, Липецкая область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Зачинщика межнационального конфликта в Липецке выгнали из России на 50 лет
Зачинщика межнационального конфликта в Липецке лишили гражданства РФ на 50 лет