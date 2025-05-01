https://ria.ru/20250501/frantsija-2014610524.html

Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек

Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2025

Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек

Во Франции около 300 тысяч человек вышли на манифестации по случаю 1 мая, заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда"... РИА Новости, 01.05.2025

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Во Франции около 300 тысяч человек вышли на манифестации по случаю 1 мая, заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети X. "Почти 300 тысяч человек по всей Франции (приняли участие. — Прим. ред.) в праздничном — молодежном и боевом — 1 мая", — написала она.Глава профсоюза сообщила, что следующая манифестация состоится 13 мая. На ней демонстранты выступят за улучшение государственных служб. Затем, 5 июня, пройдет акция в поддержку пенсий, рабочих мест и зарплат. Телеканал BFMTV со ссылкой на полицию отметил, что во французской столице на акцию вышли 100 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.Как передавал корреспондент РИА Новости, на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Сотрудники полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке, с дубинками и щитами. Некоторых прохожих они выдергивают из толпы и досматривают.Ранее префект полиции города Лоран Нуньес заявил, что в День труда в беспорядках могут принять участие до 1,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности задействованы более двух тысяч правоохранителей.

https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html

https://ria.ru/20250429/prazdnik-1942469900.html

париж

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Задержания на первомайской демонстрации в Париже Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают. 2025-05-01T20:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, праздник весны и труда, франция