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Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2025
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20:12 01.05.2025 (обновлено: 20:38 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014610524.html
Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек
Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2025
Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек
Во Франции около 300 тысяч человек вышли на манифестации по случаю 1 мая, заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда"... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:12:00+03:00
2025-05-01T20:38:00+03:00
в мире
париж
праздник весны и труда
франция
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Во Франции около 300 тысяч человек вышли на манифестации по случаю 1 мая, заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети X. &quot;Почти 300 тысяч человек по всей Франции (приняли участие. — Прим. ред.) в праздничном — молодежном и боевом — 1 мая&quot;, — написала она.Глава профсоюза сообщила, что следующая манифестация состоится 13 мая. На ней демонстранты выступят за улучшение государственных служб. Затем, 5 июня, пройдет акция в поддержку пенсий, рабочих мест и зарплат. Телеканал BFMTV со ссылкой на полицию отметил, что во французской столице на акцию вышли 100 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.Как передавал корреспондент РИА Новости, на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Сотрудники полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке, с дубинками и щитами. Некоторых прохожих они выдергивают из толпы и досматривают.Ранее префект полиции города Лоран Нуньес заявил, что в День труда в беспорядках могут принять участие до 1,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности задействованы более двух тысяч правоохранителей.
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html
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353
60
353
60
Задержания на первомайской демонстрации в Париже
Французские правоохранители приступили к задержаниям на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники жандармерии и национальной полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке с дубинками и щитами. Некоторых прохожих правоохранители выдергивают из толпы и досматривают.
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в мире, париж, праздник весны и труда, франция
В мире, Париж, Праздник Весны и Труда, Франция
Во Франции на первомайские демонстрации вышли 300 тысяч человек

Глава CGT Бине: во Франции на первомайские акции вышли почти 300 тысяч человек

© СоцсетиСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Соцсети
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Лионе, Франция. Кадр видео
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. Во Франции около 300 тысяч человек вышли на манифестации по случаю 1 мая, заявила генеральный секретарь ведущего профсоюза страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине в соцсети X.
«

"Почти 300 тысяч человек по всей Франции (приняли участие. — Прим. ред.) в праздничном — молодежном и боевом — 1 мая", — написала она.

Глава профсоюза сообщила, что следующая манифестация состоится 13 мая. На ней демонстранты выступят за улучшение государственных служб. Затем, 5 июня, пройдет акция в поддержку пенсий, рабочих мест и зарплат.
Телеканал BFMTV со ссылкой на полицию отметил, что во французской столице на акцию вышли 100 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на первомайской демонстрации в Париже начались беспорядки. Манифестанты забрасывали полицию различными предметами, в том числе стеклянными бутылками и петардами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Вчера, 15:53
Сотрудники полиции следят за порядком на манифестации в полной экипировке, с дубинками и щитами. Некоторых прохожих они выдергивают из толпы и досматривают.
Ранее префект полиции города Лоран Нуньес заявил, что в День труда в беспорядках могут принять участие до 1,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности задействованы более двух тысяч правоохранителей.
Участники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Праздник весны и труда
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