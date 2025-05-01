https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html

Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции

Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2025

Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции

Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:53:00+03:00

2025-05-01T15:53:00+03:00

2025-05-01T15:53:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар. Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации по случаю Дня труда. "Манифестанты нанесли ущерб (зданию – ред.) префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сообщили власти в соцсети X. Правоохранители произвели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции, власти опасаются беспорядков.

https://ria.ru/20250422/armenija-2012656892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, нант