https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2025
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:53:00+03:00
2025-05-01T15:53:00+03:00
2025-05-01T15:53:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар. Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации по случаю Дня труда. "Манифестанты нанесли ущерб (зданию – ред.) префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сообщили власти в соцсети X. Правоохранители произвели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции, власти опасаются беспорядков.
https://ria.ru/20250422/armenija-2012656892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нант
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ и водометы на первомайской акции
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар.
Первого мая во Франции
традиционно проходят манифестации по случаю Дня труда.
"Манифестанты нанесли ущерб (зданию – ред.) префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сообщили власти в соцсети X.
Правоохранители произвели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции, власти опасаются беспорядков.