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Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2025
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15:53 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции - РИА Новости, 01.05.2025
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:53:00+03:00
2025-05-01T15:53:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар. Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации по случаю Дня труда. "Манифестанты нанесли ущерб (зданию – ред.) префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сообщили власти в соцсети X. Правоохранители произвели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV. Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции, власти опасаются беспорядков.
https://ria.ru/20250422/armenija-2012656892.html
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в мире, франция, нант
В мире, Франция, Нант
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции

Полиция в Нанте применила слезоточивый газ и водометы на первомайской акции

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Правоохранители во французском Нанте применили на первомайской акции водометы и слезоточивый газ из-за начавшихся беспорядков, сообщила в четверг префектура региона Пеи-де-ла-Луар.
Первого мая во Франции традиционно проходят манифестации по случаю Дня труда.
Сотрудники правоохранительных органов в Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Армении протестующие перекрыли трассу
22 апреля, 09:24
"Манифестанты нанесли ущерб (зданию – ред.) префектуры и бросали в правоохранителей предметы, а также петарды. Полиция ответила применением водометов и слезоточивого газа", - сообщили власти в соцсети X.
Правоохранители произвели несколько задержаний, передает телеканал BFMTV.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщала, что до 150 тысяч человек ожидаются на первомайских демонстрациях по всей Франции, власти опасаются беспорядков.
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