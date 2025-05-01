На Украине назвали время начало работы фонда по сделке с США
Свириденко: фонд по сделке с США заработает через 1-1,5 месяца после ратификации
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено соглашением о полезных ископаемых между властями в Киеве и Вашингтоне, должен заработать через месяц-полтора после ратификации документа в Верховной раде, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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"Наша задача сделать это как можно быстрее (запустить фонд - ред.). Сейчас очень трудно предсказать, но я думаю, через месяц или полтора (после ратификации соглашения в парламенте - ред.) мы имеем задачу запустить фонд", - приводит слова Свириденко агентство РБК-Украина.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
В четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.