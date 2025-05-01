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Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в добычу ресурсов - РИА Новости, 01.05.2025
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01:37 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/fond-2014523695.html
Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в добычу ресурсов
Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в добычу ресурсов - РИА Новости, 01.05.2025
Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в добычу ресурсов
Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в проекты по добыче ископаемых, нефти и газа, инфраструктуру или переработку, при этом Вашингтон будет... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:37:00+03:00
2025-05-01T01:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в проекты по добыче ископаемых, нефти и газа, инфраструктуру или переработку, при этом Вашингтон будет принимать участие в выборе конкретных проектов, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. "Затем (после поступления средств - ред.) фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти, и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать исключительно в Украину", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в добычу ресурсов

Свириденко: фонд США и Украины будет инвестировать в добычу ископаемых

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Создаваемый США и Украиной фонд будет инвестировать в проекты по добыче ископаемых, нефти и газа, инфраструктуру или переработку, при этом Вашингтон будет принимать участие в выборе конкретных проектов, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.
"Затем (после поступления средств - ред.) фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти, и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Фонд может инвестировать исключительно в Украину", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, заявила Свириденко
01:27
 
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