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В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии - РИА Новости, 01.05.2025
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16:14 01.05.2025 (обновлено: 16:46 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/flag-2014582195.html
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии - РИА Новости, 01.05.2025
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины, сообщает RMF FM. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:14:00+03:00
2025-05-01T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины, сообщает RMF FM."Полиция расследует инцидент со снятием украинского флага с ратуши в Бяла-Подляске, который произошел в среду во время митинга кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна", — говорится в публикации.По данным издания, Браун взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство."Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал", — отметил политик.На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как мужчина поднимается по лестнице на балкон мэрии, вытаскивает украинский флаг из держателя и скидывает его вниз.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
https://ria.ru/20250424/bolshinstvo-2013113741.html
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В польском городе Бяла-Подляска с мэрии сняли украинский флаг
В польском городе Бяла-Подляска с мэрии сняли украинский флаг
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в мире, украина, польша, гжегож браун
В мире, Украина, Польша, Гжегож Браун
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии

В Польше помощник кандидата в президенты Брауна сорвал флаг Украины с мэрии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины, сообщает RMF FM.
"Полиция расследует инцидент со снятием украинского флага с ратуши в Бяла-Подляске, который произошел в среду во время митинга кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна", — говорится в публикации.
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По данным издания, Браун взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство.
"Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал", — отметил политик.
На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как мужчина поднимается по лестнице на балкон мэрии, вытаскивает украинский флаг из держателя и скидывает его вниз.
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