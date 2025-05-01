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В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии - РИА Новости, 01.05.2025
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины, сообщает RMF FM. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:14:00+03:00
2025-05-01T16:14:00+03:00
2025-05-01T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины, сообщает RMF FM."Полиция расследует инцидент со снятием украинского флага с ратуши в Бяла-Подляске, который произошел в среду во время митинга кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна", — говорится в публикации.По данным издания, Браун взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство."Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал", — отметил политик.На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как мужчина поднимается по лестнице на балкон мэрии, вытаскивает украинский флаг из держателя и скидывает его вниз.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
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В польском городе Бяла-Подляска с мэрии сняли украинский флаг
В польском городе Бяла-Подляска с мэрии сняли украинский флаг
2025-05-01T16:14
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в мире, украина, польша, гжегож браун
В мире, Украина, Польша, Гжегож Браун
В Польше сорвали флаг Украины со здания мэрии
В Польше помощник кандидата в президенты Брауна сорвал флаг Украины с мэрии