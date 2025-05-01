В Финляндии участились случаи вандализма на советских мемориалах
Посольство в Финляндии заявило о пяти случаях вандализма на советских мемориалах
© СоцсетиПамятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко
© Соцсети
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Случаи вандализма на советских воинских мемориалах в Финляндии участились, в 2024 и 2025 годах зафиксировано пять инцидентов, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
"К сожалению, случаи вандализма на советских воинских захоронениях, действительно, участились, в том числе в Финляндии. В 2024 году зафиксировали три таких инцидента. В начале 2025 года - еще два", - рассказали в посольстве.
По словам дипломатов, в основном речь идет о сравнительно небольших повреждениях, в частности о нанесении надписей и рисунков краской.
"В большинстве случаев мемориалы удается восстановить силами посольства при помощи неравнодушных соотечественников", - добавили в дипмиссии.
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В посольстве отметили, что финские правоохранительные органы оперативно реагировали на сообщения о вандализме.
"Сотрудники полиции фиксировали причиненный ущерб, предпринимали необходимые следственные действия, - рассказали в дипмиссии.
Посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин ранее заявил, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за 2024 год.