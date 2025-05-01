https://ria.ru/20250501/film-2014562219.html

AP: Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный папа римский

AP: Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный папа римский - РИА Новости, 01.05.2025

AP: Скорсезе снимает фильм, в котором участвовал покойный папа римский

Кинорежиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный папа Римский Франциск, передает агентство... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:42:00+03:00

2025-05-01T12:42:00+03:00

2025-05-01T12:42:00+03:00

культура

франциск (хорхе марио бергольо)

мартин скорсезе

в мире

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Кинорежиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом, в съемках которого принимал участие покойный папа Римский Франциск, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Мартин Скорсезе снимает документальный фильм с участием папы Франциска, который расскажет о работе покойного понтифика с кинематографом в рамках всемирного образовательного проекта, который он основал при жизни", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, в фильме, получившем название "Альдеас - новая история", будут представлены записи разговоров Скорсезе с папой Франциском, в том числе последнее данное им на камеру интервью. Лента повествует о работе международной некоммерческой организации, которую понтифик основал в 2013 году с целью продвижения культуры среди молодежи, в том числе с помощью кинематографа, говорится в публикации. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Позднее глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что для выборов нового папы Римского 7 мая соберется конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких кардиналов 135).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), мартин скорсезе, в мире, умер папа римский франциск