https://ria.ru/20250501/festival-2014626248.html

Стали известны лауреаты первой степени фестиваля "Дорога на Ялту"

Стали известны лауреаты первой степени фестиваля "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 01.05.2025

Стали известны лауреаты первой степени фестиваля "Дорога на Ялту"

Лауреатом первой степени седьмого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стали Дебора Боуман из США и Ян Юйцзе и Цзэн Чжао из Китая, победными... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:40:00+03:00

2025-05-01T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лауреатом первой степени седьмого международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" стали Дебора Боуман из США и Ян Юйцзе и Цзэн Чжао из Китая, победными песнями на Большой сцене Кремлевского дворца для них стали "На безымянной высоте" и "Вечный огонь", передает корреспондент РИА Новости. Ведущими выступили Татьяна Ремезова и Эрнест Мацкявичюс. "Первое место занимают сразу две страны-участницы - Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки", - огласили со сцены. Второе место занял участница Эмира Дахлия из Туниса, которая спела дуэтом с заслуженным артистом РФ Аскаром Абдразаковым "Балладу о солдате". Третье место завоевал Эммануэль Форест из Франции. На концерте они вместе с актрисой Анастасией Макеевой исполнили композицию "Журавли". Приз зрительских симпатий получил Эммануэль Дезире Бойе из Кот-д"Ивуара. Певец представил известную песню "Катюша" в необычном звучании вместе с джазменом Сергеем Головней и певицей Валентиной Бирюковой. Приветственные слова участникам и гостям фестиваля-конкурса "Дорога на Ялту" направили президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксенов. В этом году на участие в фестивале поступило 160 заявок из 55 стран. В финал вышли представители 15 стран. Ирэнэ Гульельми представила Италию, Майкл Батиста Мартинес приехал из Кубы, Георгия Катсивелу прибыла из Греции, Элена Велимирович представила Сербию, Отгонбаяр Бархын из Монголии, Даяна Кристина Маркес де Силва представила Бразилию, Аюб Суан приехал из Марокко, Сашо Гачник приехал из Словении, Катерина Андреу представила Кипр, Удит Саксена из Индии, Адвентина Делфия Грасия Бутарбутар приехала из Индонезии. "Важно понимать, что песни военных лет были переведены на самые разные языки еще во время войны. По разным странам мира военная советская песня путешествовала эти 80 лет. В год 80-летия Великой Победы эти песни возвращаются, облетев всю планету, сегодня они соберутся в Кремле. Я думаю, что мы поймем, насколько великие авторы понимали, как важна Победа и как важна человеческая жизнь", - рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Легендарные песни советских лет прозвучали на 15 языках, зарубежные музыканты выходили на сцену дуэтами с российскими артистами, среди них заслуженные артисты РФ Юта, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр, министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров и другие. В их исполнении прозвучали композиции "Огонек", "Нам нужна одна победа", "В землянке", "Смуглянка", "Прощание славянки", "Синий платочек" и другие. Музыкальное сопровождение создали оркестр под управлением дирижера Ли Отта, а также Крымский академический симфонический оркестр, который в режиме реального времени играл в Ливадийском дворце. Также в качестве внеконкурсного номера была исполнена песня "Он не вернулся из боя", которую спели Евгений Малиновский из Польши и заслуженный артист РФ, депутат Госдумы России Денис Майданов. В состав жюри вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко. В конце гала-концерта традиционно все участники фестиваля "Дорога на Ялту" вместе с Денисом Майдановым и Каем Метовым исполнили знаковую для конкурса песню "Темная ночь". Завершился концерт главным символом Великой Победы - песней "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. Впервые фестиваль прошел в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250501/kontsert-2014606485.html

https://ria.ru/20250501/putin-2014604914.html

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россия, тунис (страна), франция, денис майданов, михаил швыдкой, лев лещенко, госдума рф, президентский фонд культурных инициатив, китай