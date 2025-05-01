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Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму

Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму - РИА Новости, 01.05.2025

Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму

На территории храма Архангела Михаила в Алупке в Крыму открылся первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление", сообщают организаторы. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:21:00+03:00

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россия

республика крым

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АЛУПКА, 1 мая — РИА Новости. На территории храма Архангела Михаила в Алупке в Крыму открылся первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление", сообщают организаторы.Фестиваль организован молодежным центром "Точка опоры" по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Церемония открытия собрала гостей и участников не только со всего полуострова, но и со всей России.По данным организаторов, фестиваль открыли митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и епископ Ялтинский Нестор (Доненко) в присутствии вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко, президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа и главы Республики Крым Сергея Аксёнова."Явление" — это фестиваль, который обращается к сердцу. Через музыку, театр, слово и ремесло мы восстанавливаем живую связь поколений", — отметили организаторы.Гостей фестиваля ожидают более 50 событий: музыкальные концерты Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ", трио Даниила Крамера, ансамбля духовной музыки "Ихтис", а также театральные постановки и вечера поэзии на основе русской классики. Кроме того, в программе фестиваля показы документальных и художественных фильмов о вере, семье, подвиге, а еще мастер-классы по иконописи, каллиграфии, резьбе по дереву.Особое место в программе занимает тема Великой Отечественной войны.Фронтовые чтения, воспоминания, музыкальные вечера посвящены 80-летию Победы.Площадки фестиваля расположены на территории храма Архангела Михаила — одного из старейших духовных центров южного Крыма. Атмосфера кипарисовых аллей, старинной архитектуры и морского бриза создает уникальное пространство для культурного диалога.Фестиваль открыт для всех, участие бесплатное.

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, дмитрий чернышенко, герман греф, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, общество, культура