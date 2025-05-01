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Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму - РИА Новости, 01.05.2025
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16:21 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/festival-2014579194.html
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму - РИА Новости, 01.05.2025
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму
На территории храма Архангела Михаила в Алупке в Крыму открылся первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление", сообщают организаторы. РИА Новости, 01.05.2025
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АЛУПКА, 1 мая — РИА Новости. На территории храма Архангела Михаила в Алупке в Крыму открылся первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление", сообщают организаторы.Фестиваль организован молодежным центром "Точка опоры" по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Церемония открытия собрала гостей и участников не только со всего полуострова, но и со всей России.По данным организаторов, фестиваль открыли митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и епископ Ялтинский Нестор (Доненко) в присутствии вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко, президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа и главы Республики Крым Сергея Аксёнова."Явление" — это фестиваль, который обращается к сердцу. Через музыку, театр, слово и ремесло мы восстанавливаем живую связь поколений", — отметили организаторы.Гостей фестиваля ожидают более 50 событий: музыкальные концерты Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ", трио Даниила Крамера, ансамбля духовной музыки "Ихтис", а также театральные постановки и вечера поэзии на основе русской классики. Кроме того, в программе фестиваля показы документальных и художественных фильмов о вере, семье, подвиге, а еще мастер-классы по иконописи, каллиграфии, резьбе по дереву.Особое место в программе занимает тема Великой Отечественной войны.Фронтовые чтения, воспоминания, музыкальные вечера посвящены 80-летию Победы.Площадки фестиваля расположены на территории храма Архангела Михаила — одного из старейших духовных центров южного Крыма. Атмосфера кипарисовых аллей, старинной архитектуры и морского бриза создает уникальное пространство для культурного диалога.Фестиваль открыт для всех, участие бесплатное.
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россия, республика крым, дмитрий чернышенко, герман греф, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, общество, культура
Россия, Республика Крым, Дмитрий Чернышенко, Герман Греф, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России, Общество, Культура
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" открылся в Крыму

В Крыму прошло открытие фестиваля культуры и духовного просвещения "Явление"

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения Явление в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
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АЛУПКА, 1 мая — РИА Новости. На территории храма Архангела Михаила в Алупке в Крыму открылся первый фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения "Явление", сообщают организаторы.
Фестиваль организован молодежным центром "Точка опоры" по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения Явление в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Церемония открытия собрала гостей и участников не только со всего полуострова, но и со всей России.
По данным организаторов, фестиваль открыли митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и епископ Ялтинский Нестор (Доненко) в присутствии вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко, президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа и главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
«
"Явление" — это фестиваль, который обращается к сердцу. Через музыку, театр, слово и ремесло мы восстанавливаем живую связь поколений", — отметили организаторы.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения Явление в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Гостей фестиваля ожидают более 50 событий: музыкальные концерты Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ", трио Даниила Крамера, ансамбля духовной музыки "Ихтис", а также театральные постановки и вечера поэзии на основе русской классики. Кроме того, в программе фестиваля показы документальных и художественных фильмов о вере, семье, подвиге, а еще мастер-классы по иконописи, каллиграфии, резьбе по дереву.
Особое место в программе занимает тема Великой Отечественной войны.
Фронтовые чтения, воспоминания, музыкальные вечера посвящены 80-летию Победы.
Площадки фестиваля расположены на территории храма Архангела Михаила — одного из старейших духовных центров южного Крыма. Атмосфера кипарисовых аллей, старинной архитектуры и морского бриза создает уникальное пространство для культурного диалога.
Фестиваль открыт для всех, участие бесплатное.
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
Фестиваль культуры и духовного просвещения Явление в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Явление"
Фестиваль культуры и духовного просвещения "Явление" в Крыму
 
РоссияРеспублика КрымДмитрий ЧернышенкоГерман ГрефСергей Аксенов (политик)Сбербанк РоссииОбществоКультура
 
 
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