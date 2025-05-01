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ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК - РИА Новости, 01.05.2025
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01:53 01.05.2025 (обновлено: 03:22 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/fas-2014524613.html
ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК
ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК - РИА Новости, 01.05.2025
ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, говорится в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:53:00+03:00
2025-05-01T03:22:00+03:00
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, говорится в ответе главы ведомства Шасколького на обращение вице-спикера госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости."В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика "ПИК", а также информацией, появившейся в открытых источниках в сети Интернет, &lt;...&gt; антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика "ПИК" для оказания услуг связи жильцам", — сказано в материале. Подчеркивается, что если в результате проверки будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Антимонопольным органом у региональных жилищных инспекций также запрошена информация о лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами в жилых комплексах застройщика. При этом в ведомстве сообщили, что направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров с требованием предоставить информацию о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК, включая переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом. "ФАС России инициировал проверку по моему запросу в связи с массовыми отключениями интернета в домах ПИК. Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний", — сказал Чернышов РИА Новости. Он напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, которые блокируют конкурентный доступ операторов в дома. По мнению Чернышева, ситуация с провайдером Lovit — яркий пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера. У граждан должно быть право выбора, считает парламентарий.
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борис чернышов (депутат), госдума рф
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
ФАС проверит ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы ПИК

ФАС проведет проверку ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы ПИК

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика ПИК, говорится в ответе главы ведомства Шасколького на обращение вице-спикера госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика "ПИК", а также информацией, появившейся в открытых источниках в сети Интернет, <...> антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика "ПИК" для оказания услуг связи жильцам", — сказано в материале.
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Подчеркивается, что если в результате проверки будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования.
Антимонопольным органом у региональных жилищных инспекций также запрошена информация о лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами в жилых комплексах застройщика.
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При этом в ведомстве сообщили, что направлен запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров с требованием предоставить информацию о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах ПИК, включая переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом.
"ФАС России инициировал проверку по моему запросу в связи с массовыми отключениями интернета в домах ПИК. Это важный шаг, ведь доступ к связи — социально значимая услуга, и граждане не должны страдать из-за монополизации рынка или бездействия управляющих компаний", — сказал Чернышов РИА Новости.
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Он напомнил, что предлагал штрафовать управляющие компании, которые блокируют конкурентный доступ операторов в дома. По мнению Чернышева, ситуация с провайдером Lovit — яркий пример, когда тысячи людей остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера. У граждан должно быть право выбора, считает парламентарий.
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