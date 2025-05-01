https://ria.ru/20250501/evropa-2014622852.html

ЕС хочет согласовать с США новый пакет санкций против России, заявил Барро

ЕС хочет согласовать с США новый пакет санкций против России, заявил Барро - РИА Новости, 01.05.2025

ЕС хочет согласовать с США новый пакет санкций против России, заявил Барро

Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T22:42:00+03:00

2025-05-01T22:42:00+03:00

2025-05-01T23:09:00+03:00

россия

сша

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жан-ноэль барро

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро агентству Франс Пресс. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. "Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом*, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени", — отметил он. Глава евродипломатии Кая Каллас ранее говорила о намерении ЕС на заседании в мае рассмотреть17-й пакет антироссийских санкций.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014507124.html

https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014353568.html

россия

сша

москва

франция

украина

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россия, сша, москва, жан-ноэль барро, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, франция, украина