ЕС хочет согласовать с США новый пакет санкций против России, заявил Барро
Глава МИД Франции Барро: ЕС хочет согласовать с США новые санкции против РФ
© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
© AP Photo / Aurelien Morissard
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европа готовит новый пакет санкций против России, который она хотела бы скоординировать с возможными мерами США в случае "провала" урегулирования по Украине, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро агентству Франс Пресс.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России
30 апреля, 22:09
"Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом*, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени", — отметил он.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее говорила о намерении ЕС на заседании в мае рассмотреть17-й пакет антироссийских санкций.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
На Западе готовятся к отмене антироссийских санкций, пишет FT
30 апреля, 14:15
* Внесен в России в список террористов и экстремистов