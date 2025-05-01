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Европа спасена: Эстония составит компанию Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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08:00 01.05.2025 (обновлено: 09:02 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/estoniya-2014539811.html
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине - РИА Новости, 01.05.2025
Европа спасена: Эстония составит компанию Украине
Украина — да что там Украина, вся Европа — спасена: эстонский премьер пообещал отправить на помощь Киеву хорошо вооруженную компанию. Человек 200 — именно... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:00:00+03:00
2025-05-01T09:02:00+03:00
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Украина — да что там Украина, вся Европа — спасена: эстонский премьер пообещал отправить на помощь Киеву хорошо вооруженную компанию. Человек 200 — именно столько насчитывает эстонская рота, которая на местном языке и называется "компания". Премьер-министр Кристен Михал сообщил о готовности отправить "миротворцев" в критически важный для судеб Украины и Европы момент — через несколько часов после того, как британская "Таймс" рассказала о проблемах с формированием контингента "коалиции желающих". Даже не о проблемах, а фактически об отсутствии перспектив собрать в Европе "армию спасения Украины", то есть контингент, призванный гарантировать соблюдение перемирия (если и когда оно вообще состоится).А ведь как громко все начиналось! Впервые идею об отправке европейских войск на Украину стал продвигать еще в начале прошлого года Эммануэль Макрон, причем тогда речь шла не о миротворцах: президент Франции не исключал даже участие в боях с российской армией. Все понимали, что Макрон блефует, но в начале этого года разговоры о вводе войск уже под миротворческим флагом стали общим местом для европейцев. В начале марта идею создания "коалиции желающих добиваться справедливого мира" выдвинул чешский президент Павел — ее тут же подхватил британский премьер Стармер, и работа перешла в практическое русло. За два месяца прошло несколько заседаний "коалиции" в разных странах и на разном (в том числе очень высоком) уровне, на которых одной из главных тем как раз и было формирование и развертывание миротворческого контингента — и вот вчера "Таймс" фактически похоронила проект.Все просто: не удается собрать войско. Не то, о котором говорил Зеленский (он называл 150-200 тысяч, необходимых для "сдерживания России"), и даже не то, которое обсуждали сами европейцы. А вообще никакое.У Британии как главного проводника затеи была идея собрать 64 тысячи — со всей Европы плюс само королевство. Но министры обороны стран "коалиции" сообщили британцам, что их 64 тысячи равняются 256 тысячам — с учетом ротации за два года. Очень много — и нереально.Как пишет "Таймс", расстроенная министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: "У России 800 тысяч военнослужащих. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи — это настоящая, а не мнимая слабость".Прибалты, конечно, специалисты по слабости, но зря возмущаются коллегами по коалиции. Потому что в реальности коалиция пришла к выводу, что даже цифра в 25 тысяч человек потребует "серьезных совместных усилий", что в переводе с дипломатического означает "нереально".Предоставить контингенты готовы фактически только Британия и Франция: первая — до десяти тысяч, вторая — от пяти до десяти. Польша, Италия, Испания однозначно заявили, что никого отправлять не будут, Германия и Финляндия также скорее против. Есть, конечно, еще скандинавы, но и они не торопятся с обещаниями. А на эстонских и литовских ротах много не наберешь: "Если крупные и густонаселенные страны не предоставят свои войска, это тупик".В результате не подпишутся и британцы с французами, а идея отправки контингента трансформировалась до неузнаваемости — теперь это просто инструкторы: "Британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину — тем самым обязательство по размещению войск внутри страны будет выполнено. Однако они не будут размещаться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или прикрывать украинские войска".Но западные инструкторы есть на Украине и сейчас — пусть большинство из них формально находится в запасе. Так в чем тогда вообще был смысл всей этой истории с "миротворцами"?Дело в том, что никто (кроме британцев и прибалтов, но последние не в счет) в реальности и не собирался самостоятельно отправлять на Украину никакие миротворческие войска. Все это было одним сплошным блефом, призванным оказать давление на Россию и США. Причем на Россию даже в меньшей степени: наша позиция насчет того, что никакое западное присутствие на Украине в принципе неприемлемо (ни в ходе боевых действий, ни после перемирия), очень хорошо известна Европе и никогда не менялась. Поэтому основное давление Старый Свет оказывал на Новый, пытаясь одновременно показать Трампу свою решимость "стоять за Украину" и убедить Вашингтон предоставить гарантии безопасности европейскому контингенту. То, что Трамп изначально не хотел давать никаких гарантий (потому что понимал: в этом случае никакого перемирия, то есть сделки с Москвой, не будет), европейцев не останавливало. Они надеялись повлиять на Трампа.А убедившись в том, что ни Москва, ни Вашингтон не меняют своих позиций, включили заднюю и, по сути, отказались от "контингента". Потому что в реальности никогда и не собирались подставляться под русские бомбы — и уж тем более воевать с Россией. Не говоря уже о том, чтобы делать это без Америки: дураков и самоубийц в Европе нет.В отличие от Украины, от которой в надлежащий момент Европа откажется точно так же, как сейчас отказалась от идеи "миротворческого контингента". Беда для народа Украины в том, что в Киеве это поймут слишком поздно.
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html
https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html
https://ria.ru/20250501/tramp-2014529312.html
https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, украина, европа, россия, эммануэль макрон, в мире
Аналитика, Украина, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, В мире

Европа спасена: Эстония составит компанию Украине

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Украина — да что там Украина, вся Европа — спасена: эстонский премьер пообещал отправить на помощь Киеву хорошо вооруженную компанию. Человек 200 — именно столько насчитывает эстонская рота, которая на местном языке и называется "компания". Премьер-министр Кристен Михал сообщил о готовности отправить "миротворцев" в критически важный для судеб Украины и Европы момент — через несколько часов после того, как британская "Таймс" рассказала о проблемах с формированием контингента "коалиции желающих". Даже не о проблемах, а фактически об отсутствии перспектив собрать в Европе "армию спасения Украины", то есть контингент, призванный гарантировать соблюдение перемирия (если и когда оно вообще состоится).
А ведь как громко все начиналось! Впервые идею об отправке европейских войск на Украину стал продвигать еще в начале прошлого года Эммануэль Макрон, причем тогда речь шла не о миротворцах: президент Франции не исключал даже участие в боях с российской армией. Все понимали, что Макрон блефует, но в начале этого года разговоры о вводе войск уже под миротворческим флагом стали общим местом для европейцев. В начале марта идею создания "коалиции желающих добиваться справедливого мира" выдвинул чешский президент Павел — ее тут же подхватил британский премьер Стармер, и работа перешла в практическое русло. За два месяца прошло несколько заседаний "коалиции" в разных странах и на разном (в том числе очень высоком) уровне, на которых одной из главных тем как раз и было формирование и развертывание миротворческого контингента — и вот вчера "Таймс" фактически похоронила проект.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа
Вчера, 05:16
Все просто: не удается собрать войско. Не то, о котором говорил Зеленский (он называл 150-200 тысяч, необходимых для "сдерживания России"), и даже не то, которое обсуждали сами европейцы. А вообще никакое.
У Британии как главного проводника затеи была идея собрать 64 тысячи — со всей Европы плюс само королевство. Но министры обороны стран "коалиции" сообщили британцам, что их 64 тысячи равняются 256 тысячам — с учетом ротации за два года. Очень много — и нереально.
Как пишет "Таймс", расстроенная министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: "У России 800 тысяч военнослужащих. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи — это настоящая, а не мнимая слабость".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Польша "переобувается" в прыжке
30 апреля, 08:00
Прибалты, конечно, специалисты по слабости, но зря возмущаются коллегами по коалиции. Потому что в реальности коалиция пришла к выводу, что даже цифра в 25 тысяч человек потребует "серьезных совместных усилий", что в переводе с дипломатического означает "нереально".
Предоставить контингенты готовы фактически только Британия и Франция: первая — до десяти тысяч, вторая — от пяти до десяти. Польша, Италия, Испания однозначно заявили, что никого отправлять не будут, Германия и Финляндия также скорее против. Есть, конечно, еще скандинавы, но и они не торопятся с обещаниями. А на эстонских и литовских ротах много не наберешь: "Если крупные и густонаселенные страны не предоставят свои войска, это тупик".
В результате не подпишутся и британцы с французами, а идея отправки контингента трансформировалась до неузнаваемости — теперь это просто инструкторы: "Британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину — тем самым обязательство по размещению войск внутри страны будет выполнено. Однако они не будут размещаться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или прикрывать украинские войска".
Но западные инструкторы есть на Украине и сейчас — пусть большинство из них формально находится в запасе. Так в чем тогда вообще был смысл всей этой истории с "миротворцами"?
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Трамп заявил Зеленскому, что Россия больше и сильнее
Вчера, 03:37
Дело в том, что никто (кроме британцев и прибалтов, но последние не в счет) в реальности и не собирался самостоятельно отправлять на Украину никакие миротворческие войска. Все это было одним сплошным блефом, призванным оказать давление на Россию и США. Причем на Россию даже в меньшей степени: наша позиция насчет того, что никакое западное присутствие на Украине в принципе неприемлемо (ни в ходе боевых действий, ни после перемирия), очень хорошо известна Европе и никогда не менялась. Поэтому основное давление Старый Свет оказывал на Новый, пытаясь одновременно показать Трампу свою решимость "стоять за Украину" и убедить Вашингтон предоставить гарантии безопасности европейскому контингенту. То, что Трамп изначально не хотел давать никаких гарантий (потому что понимал: в этом случае никакого перемирия, то есть сделки с Москвой, не будет), европейцев не останавливало. Они надеялись повлиять на Трампа.
А убедившись в том, что ни Москва, ни Вашингтон не меняют своих позиций, включили заднюю и, по сути, отказались от "контингента". Потому что в реальности никогда и не собирались подставляться под русские бомбы — и уж тем более воевать с Россией. Не говоря уже о том, чтобы делать это без Америки: дураков и самоубийц в Европе нет.
В отличие от Украины, от которой в надлежащий момент Европа откажется точно так же, как сейчас отказалась от идеи "миротворческого контингента". Беда для народа Украины в том, что в Киеве это поймут слишком поздно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России
Вчера, 08:00
 
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