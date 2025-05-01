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Европа спасена: Эстония составит компанию Украине

Европа спасена: Эстония составит компанию Украине - РИА Новости, 01.05.2025

Европа спасена: Эстония составит компанию Украине

Украина — да что там Украина, вся Европа — спасена: эстонский премьер пообещал отправить на помощь Киеву хорошо вооруженную компанию. Человек 200 — именно... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:00:00+03:00

2025-05-01T08:00:00+03:00

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Украина — да что там Украина, вся Европа — спасена: эстонский премьер пообещал отправить на помощь Киеву хорошо вооруженную компанию. Человек 200 — именно столько насчитывает эстонская рота, которая на местном языке и называется "компания". Премьер-министр Кристен Михал сообщил о готовности отправить "миротворцев" в критически важный для судеб Украины и Европы момент — через несколько часов после того, как британская "Таймс" рассказала о проблемах с формированием контингента "коалиции желающих". Даже не о проблемах, а фактически об отсутствии перспектив собрать в Европе "армию спасения Украины", то есть контингент, призванный гарантировать соблюдение перемирия (если и когда оно вообще состоится).А ведь как громко все начиналось! Впервые идею об отправке европейских войск на Украину стал продвигать еще в начале прошлого года Эммануэль Макрон, причем тогда речь шла не о миротворцах: президент Франции не исключал даже участие в боях с российской армией. Все понимали, что Макрон блефует, но в начале этого года разговоры о вводе войск уже под миротворческим флагом стали общим местом для европейцев. В начале марта идею создания "коалиции желающих добиваться справедливого мира" выдвинул чешский президент Павел — ее тут же подхватил британский премьер Стармер, и работа перешла в практическое русло. За два месяца прошло несколько заседаний "коалиции" в разных странах и на разном (в том числе очень высоком) уровне, на которых одной из главных тем как раз и было формирование и развертывание миротворческого контингента — и вот вчера "Таймс" фактически похоронила проект.Все просто: не удается собрать войско. Не то, о котором говорил Зеленский (он называл 150-200 тысяч, необходимых для "сдерживания России"), и даже не то, которое обсуждали сами европейцы. А вообще никакое.У Британии как главного проводника затеи была идея собрать 64 тысячи — со всей Европы плюс само королевство. Но министры обороны стран "коалиции" сообщили британцам, что их 64 тысячи равняются 256 тысячам — с учетом ротации за два года. Очень много — и нереально.Как пишет "Таймс", расстроенная министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: "У России 800 тысяч военнослужащих. Позвольте мне сказать вам следующее: если мы не можем собрать даже 64 тысячи — это настоящая, а не мнимая слабость".Прибалты, конечно, специалисты по слабости, но зря возмущаются коллегами по коалиции. Потому что в реальности коалиция пришла к выводу, что даже цифра в 25 тысяч человек потребует "серьезных совместных усилий", что в переводе с дипломатического означает "нереально".Предоставить контингенты готовы фактически только Британия и Франция: первая — до десяти тысяч, вторая — от пяти до десяти. Польша, Италия, Испания однозначно заявили, что никого отправлять не будут, Германия и Финляндия также скорее против. Есть, конечно, еще скандинавы, но и они не торопятся с обещаниями. А на эстонских и литовских ротах много не наберешь: "Если крупные и густонаселенные страны не предоставят свои войска, это тупик".В результате не подпишутся и британцы с французами, а идея отправки контингента трансформировалась до неузнаваемости — теперь это просто инструкторы: "Британские и французские военные инструкторы будут отправлены на Западную Украину — тем самым обязательство по размещению войск внутри страны будет выполнено. Однако они не будут размещаться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или прикрывать украинские войска".Но западные инструкторы есть на Украине и сейчас — пусть большинство из них формально находится в запасе. Так в чем тогда вообще был смысл всей этой истории с "миротворцами"?Дело в том, что никто (кроме британцев и прибалтов, но последние не в счет) в реальности и не собирался самостоятельно отправлять на Украину никакие миротворческие войска. Все это было одним сплошным блефом, призванным оказать давление на Россию и США. Причем на Россию даже в меньшей степени: наша позиция насчет того, что никакое западное присутствие на Украине в принципе неприемлемо (ни в ходе боевых действий, ни после перемирия), очень хорошо известна Европе и никогда не менялась. Поэтому основное давление Старый Свет оказывал на Новый, пытаясь одновременно показать Трампу свою решимость "стоять за Украину" и убедить Вашингтон предоставить гарантии безопасности европейскому контингенту. То, что Трамп изначально не хотел давать никаких гарантий (потому что понимал: в этом случае никакого перемирия, то есть сделки с Москвой, не будет), европейцев не останавливало. Они надеялись повлиять на Трампа.А убедившись в том, что ни Москва, ни Вашингтон не меняют своих позиций, включили заднюю и, по сути, отказались от "контингента". Потому что в реальности никогда и не собирались подставляться под русские бомбы — и уж тем более воевать с Россией. Не говоря уже о том, чтобы делать это без Америки: дураков и самоубийц в Европе нет.В отличие от Украины, от которой в надлежащий момент Европа откажется точно так же, как сейчас отказалась от идеи "миротворческого контингента". Беда для народа Украины в том, что в Киеве это поймут слишком поздно.

https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html

https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014529312.html

https://ria.ru/20250501/nato-2014406823.html

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аналитика, украина, европа, россия, эммануэль макрон, в мире