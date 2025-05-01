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"Все намного хуже". Пушков сделал пугающее заявление о ЕС - РИА Новости, 01.05.2025
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23:18 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/es-2014625161.html
"Все намного хуже". Пушков сделал пугающее заявление о ЕС
"Все намного хуже". Пушков сделал пугающее заявление о ЕС - РИА Новости, 01.05.2025
"Все намного хуже". Пушков сделал пугающее заявление о ЕС
Европейские политики намеренно раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать непомерные траты на Украину, заявил глава комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:18:00+03:00
2025-05-01T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские политики намеренно раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать непомерные траты на Украину, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале."Дело не в том, что руководители Европы преувеличивают угрозу со стороны России. Все намного хуже: они создают такую "угрозу" намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину", — написал он.Как отметил сенатор, опосредованная война ЕС с Россией способствует ослаблению блока, а недальновидная политика евролибералов будет иметь не только финансовые последствия."ЕС на всех парах мчится к "футуршоку" — столкновению с будущим, как потерявший управление поезд в фильме Андрона Кончаловского "Runaway Train", — заключил Пушков.В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, россия, украина, алексей пушков
В мире, Россия, Украина, Алексей Пушков
"Все намного хуже". Пушков сделал пугающее заявление о ЕС

Пушков: ЕС создает российскую угрозу, чтобы оправдать крупные траты на Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские политики намеренно раздувают российскую угрозу, чтобы оправдать непомерные траты на Украину, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Дело не в том, что руководители Европы преувеличивают угрозу со стороны России. Все намного хуже: они создают такую "угрозу" намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину", — написал он.
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Как отметил сенатор, опосредованная война ЕС с Россией способствует ослаблению блока, а недальновидная политика евролибералов будет иметь не только финансовые последствия.
"ЕС на всех парах мчится к "футуршоку" — столкновению с будущим, как потерявший управление поезд в фильме Андрона Кончаловского "Runaway Train", — заключил Пушков.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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