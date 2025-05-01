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СМИ: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе - РИА Новости, 01.05.2025
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00:37 01.05.2025 (обновлено: 00:38 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/es-2014520482.html
СМИ: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе
СМИ: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе
Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:37:00+03:00
2025-05-01T00:38:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС планирует на следующей неделе предоставить США документ, в котором будет изложен пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет агентство. По словам источников, документ предложит меры по ослаблению торговых и барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров. При этом подчеркивается, что планы ЕС могут измениться, так как консультации Еврокомисии с государствами-членами союза все еще продолжаются. В то же время ЕС также работает над ответными мерами на пошлины США в случае, если переговоры с американской стороной не увенчаются успехом, заявляют агентству источники. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250430/es-2014283567.html
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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе

Блумберг: ЕС представит США предложения по торговле на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует представить США предложения по новому формату торгового сотрудничества на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"ЕС планирует на следующей неделе предоставить США документ, в котором будет изложен пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет агентство.
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По словам источников, документ предложит меры по ослаблению торговых и барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
При этом подчеркивается, что планы ЕС могут измениться, так как консультации Еврокомисии с государствами-членами союза все еще продолжаются. В то же время ЕС также работает над ответными мерами на пошлины США в случае, если переговоры с американской стороной не увенчаются успехом, заявляют агентству источники.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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