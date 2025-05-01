https://ria.ru/20250501/elektrotransport-2014420252.html
Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице
Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице - РИА Новости, 01.05.2025
Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице
Специалисты московской компании "Системы автономной энергии" (ГК "Итэлма") разработали аккумуляторную батарею с улучшенными техническими характеристиками для... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:00:00+03:00
2025-05-01T12:00:00+03:00
2025-05-01T12:00:00+03:00
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Специалисты московской компании "Системы автономной энергии" (ГК "Итэлма") разработали аккумуляторную батарею с улучшенными техническими характеристиками для общественного электротранспорта, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Укрепление позиций Москвы, как ведущего центра развития отечественного электромобилестроения – одна ключевых задач, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Последовательные действия города и пул развитых инструментов поддержки способствуют устойчивому развитию отрасли: компании наращивают выпуск важной продукции и выводят на рынок инновационные решения. Так, одна из последних столичных разработок – улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью", – отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Новое решение имеет ряд преимуществ в сравнении с иностранными батареями. Например, емкость аккумулятора составляет 117 ампер-час, плотность энергии – 73,5 киловатт-час.Также разработка столичной компании обладает высокой степенью пожарной безопасности и поставляется в плоском корпусе. Благодаря этому значительно расширяется область применения батареи в различных моделях электробусов и троллейбусов.По словам основателя и гендиректора компании "Системы автономной энергии" Антона Мухина, разработку сделали удобнее, сохранив показатели эффективности и безопасности.В рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте, на стенде правительства столицы "Итэлма" представила собственное дистанционно-контролирующее оборудование и специальные модули, применяемые для разработки и производства электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли. Технологические решения предприятия вызвали большой интерес со стороны потенциальных партнеров из стран Центральной Азии и, в частности, Узбекистана.
https://ria.ru/20250430/innoprom-2014339972.html
https://ria.ru/20250430/uzbekistan-2014371590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин
Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице
Новые батареи для общественного электротранспорта создали в Москве
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Специалисты московской компании "Системы автономной энергии" (ГК "Итэлма") разработали аккумуляторную батарею с улучшенными техническими характеристиками для общественного электротранспорта, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Укрепление позиций Москвы, как ведущего центра развития отечественного электромобилестроения – одна ключевых задач, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Последовательные действия города и пул развитых инструментов поддержки способствуют устойчивому развитию отрасли: компании наращивают выпуск важной продукции и выводят на рынок инновационные решения. Так, одна из последних столичных разработок – улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью", – отметил Гарбузов
, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Новое решение имеет ряд преимуществ в сравнении с иностранными батареями. Например, емкость аккумулятора составляет 117 ампер-час, плотность энергии – 73,5 киловатт-час.
Также разработка столичной компании обладает высокой степенью пожарной безопасности и поставляется в плоском корпусе. Благодаря этому значительно расширяется область применения батареи в различных моделях электробусов и троллейбусов.
По словам основателя и гендиректора компании "Системы автономной энергии" Антона Мухина, разработку сделали удобнее, сохранив показатели эффективности и безопасности.
В рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте, на стенде правительства столицы "Итэлма" представила собственное дистанционно-контролирующее оборудование и специальные модули, применяемые для разработки и производства электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли. Технологические решения предприятия вызвали большой интерес со стороны потенциальных партнеров из стран Центральной Азии и, в частности, Узбекистана.