https://ria.ru/20250501/elektrotransport-2014420252.html

Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице

Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице - РИА Новости, 01.05.2025

Новые батареи для общественного электротранспорта разработали в столице

Специалисты московской компании "Системы автономной энергии" (ГК "Итэлма") разработали аккумуляторную батарею с улучшенными техническими характеристиками для... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:00:00+03:00

2025-05-01T12:00:00+03:00

2025-05-01T12:00:00+03:00

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Специалисты московской компании "Системы автономной энергии" (ГК "Итэлма") разработали аккумуляторную батарею с улучшенными техническими характеристиками для общественного электротранспорта, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Укрепление позиций Москвы, как ведущего центра развития отечественного электромобилестроения – одна ключевых задач, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. Последовательные действия города и пул развитых инструментов поддержки способствуют устойчивому развитию отрасли: компании наращивают выпуск важной продукции и выводят на рынок инновационные решения. Так, одна из последних столичных разработок – улучшенные аккумуляторы для городского электротранспорта, которые отличаются компактностью и высокой мощностью", – отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Новое решение имеет ряд преимуществ в сравнении с иностранными батареями. Например, емкость аккумулятора составляет 117 ампер-час, плотность энергии – 73,5 киловатт-час.Также разработка столичной компании обладает высокой степенью пожарной безопасности и поставляется в плоском корпусе. Благодаря этому значительно расширяется область применения батареи в различных моделях электробусов и троллейбусов.По словам основателя и гендиректора компании "Системы автономной энергии" Антона Мухина, разработку сделали удобнее, сохранив показатели эффективности и безопасности.В рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила в Ташкенте, на стенде правительства столицы "Итэлма" представила собственное дистанционно-контролирующее оборудование и специальные модули, применяемые для разработки и производства электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли. Технологические решения предприятия вызвали большой интерес со стороны потенциальных партнеров из стран Центральной Азии и, в частности, Узбекистана.

https://ria.ru/20250430/innoprom-2014339972.html

https://ria.ru/20250430/uzbekistan-2014371590.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин