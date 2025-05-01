https://ria.ru/20250501/ebrry-2014606656.html

ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта

ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта - РИА Новости, 01.05.2025

ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:33:00+03:00

2025-05-01T19:33:00+03:00

2025-05-01T19:33:00+03:00

экономика

украина

лондон

восточная европа

европейский банк реконструкции и развития

снг

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов евро. "Общий объем финансовых средств, направленных туда с февраля 2022 года, составляет теперь семь миллиардов евро", - говорится в сообщении организации в соцсети X. По заявлению ЕБРР, банк является "крупнейшим институциональным кредитором Украины". ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

украина

лондон

восточная европа

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Наталья Макарова

экономика, украина, лондон, восточная европа, европейский банк реконструкции и развития, снг