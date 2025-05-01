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ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта
ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта - РИА Новости, 01.05.2025
ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:33:00+03:00
2025-05-01T19:33:00+03:00
2025-05-01T19:33:00+03:00
экономика
украина
лондон
восточная европа
европейский банк реконструкции и развития
снг
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов евро. "Общий объем финансовых средств, направленных туда с февраля 2022 года, составляет теперь семь миллиардов евро", - говорится в сообщении организации в соцсети X. По заявлению ЕБРР, банк является "крупнейшим институциональным кредитором Украины". ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, лондон, восточная европа, европейский банк реконструкции и развития, снг
Экономика, Украина, Лондон, Восточная Европа, Европейский банк реконструкции и развития, СНГ
ЕБРР выделил Украине семь миллиардов евро с начала конфликта
ЕБРР: финансирование Украины с февраля 2022 года превысило семь миллиардов евро