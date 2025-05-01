https://ria.ru/20250501/eaes-2014536603.html

В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией

В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией - РИА Новости, 01.05.2025

В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией

ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов в случае нарушений Арменией договора о союзе, сообщил в интервью РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:58:00+03:00

2025-05-01T06:58:00+03:00

2025-05-01T06:58:00+03:00

армения

россия

ереван

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

снг

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов в случае нарушений Арменией договора о союзе, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В случае если Ереван все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС, что, как мы рассчитываем, не произойдет, а, иными словами, по сути, нарушит Договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств-членов объединения", – сказал Агасандян. Он отметил, что Армения ни разу публично или в ходе двусторонних контактов не заявляла о намерении выйти из Договора, а напротив — активно участвует в переговорах внутри союза, что подтверждает ее заинтересованность в развитии евразийской интеграции. Ранее представители России подчеркивали, что стабильность ЕАЭС зависит от соблюдения всеми членами союза взятых на себя обязательств. Несмотря на тенденции сближения Еревана с ЕС, формальных шагов к выходу из ЕАЭС зафиксировано не было. Российские дипломаты выразили надежду на продолжение конструктивного диалога с Арменией в рамках Союза.

https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, евросоюз