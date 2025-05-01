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В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией
В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией
ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов в случае нарушений Арменией договора о союзе, сообщил в интервью РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:58:00+03:00
2025-05-01T06:58:00+03:00
2025-05-01T06:58:00+03:00
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снг
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов в случае нарушений Арменией договора о союзе, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "В случае если Ереван все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС, что, как мы рассчитываем, не произойдет, а, иными словами, по сути, нарушит Договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств-членов объединения", – сказал Агасандян. Он отметил, что Армения ни разу публично или в ходе двусторонних контактов не заявляла о намерении выйти из Договора, а напротив — активно участвует в переговорах внутри союза, что подтверждает ее заинтересованность в развитии евразийской интеграции. Ранее представители России подчеркивали, что стабильность ЕАЭС зависит от соблюдения всеми членами союза взятых на себя обязательств. Несмотря на тенденции сближения Еревана с ЕС, формальных шагов к выходу из ЕАЭС зафиксировано не было. Российские дипломаты выразили надежду на продолжение конструктивного диалога с Арменией в рамках Союза.
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армения, россия, ереван, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, евросоюз
Армения, Россия, Ереван, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, СНГ, Евросоюз
В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией
Директор Агасандян: ЕАЭС применит правовые механизмы в случае нарушений