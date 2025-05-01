https://ria.ru/20250501/dubay-2014624555.html
В Дубае построят небоскреб под брендом Трампа
В Дубае построят небоскреб под брендом Трампа - РИА Новости, 01.05.2025
В Дубае построят небоскреб под брендом Трампа
Компания-застройщик DarGlobal и Trump Organization объявили о запуске проекта небоскреба под брендом президента США Дональда Трампа в Дубае, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:07:00+03:00
2025-05-01T23:07:00+03:00
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ДУБАЙ, 1 мая - РИА Новости. Компания-застройщик DarGlobal и Trump Organization объявили о запуске проекта небоскреба под брендом президента США Дональда Трампа в Дубае, сообщается в пресс-релизе DarGlobal. Ранее DarGlobal запустила совместно с Trump Organization ряд проектов в Саудовской Аравии, Омане и Катаре. Согласно пресс-релизу, это первый на Ближнем Востоке проект небоскреба с резиденциями и гостиницей под брендом Trump International Hotel & Tower, и он подчеркивает "уверенность участников в долгосрочном потенциале роста региона". В пресс-релизе также отмечается, что высота небоскреба составит 350 метров, и он будет расположен на главном шоссе Дубая Sheikh Zayed Road. В здании будет обустроен самый высокий открытый бассейн в мире. Завершение строительства запланировано на декабрь 2031 года, уточняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250116/kushner-1994097714.html
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в мире, дубай, сша, саудовская аравия, дональд трамп, trump organization, оаэ
В мире, Дубай, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Trump Organization, ОАЭ
В Дубае построят небоскреб под брендом Трампа
DarGlobal и Trump Organization построят небоскреб под брендом Трампа в Дубае