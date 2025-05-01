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На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 01.05.2025
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17:18 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/dtp-2014588813.html
На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями
На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 01.05.2025
На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями
Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на севере Москвы, в результате инцидента пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:18:00+03:00
2025-05-01T17:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на севере Москвы, в результате инцидента пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". "Сегодня около 16.30 на пересечении Ижорской улицы и Бусиновского проезда произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса 673 маршрута коммерческого перевозчика ООО "20 таксомоторный парк". По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями

Два автомобиля и автобус столкнулись на севере Москвы, пассажиры не пострадали

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на севере Москвы, в результате инцидента пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
«
"Сегодня около 16.30 на пересечении Ижорской улицы и Бусиновского проезда произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса 673 маршрута коммерческого перевозчика ООО "20 таксомоторный парк". По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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