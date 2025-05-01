https://ria.ru/20250501/dtp-2014588813.html

На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями

На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 01.05.2025

На севере Москвы автобус столкнулся с двумя автомобилями

Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на севере Москвы, в результате инцидента пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:18:00+03:00

2025-05-01T17:18:00+03:00

2025-05-01T17:18:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на севере Москвы, в результате инцидента пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". "Сегодня около 16.30 на пересечении Ижорской улицы и Бусиновского проезда произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса 673 маршрута коммерческого перевозчика ООО "20 таксомоторный парк". По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом и автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва