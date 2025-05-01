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В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга - РИА Новости, 01.05.2025
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:25:00+03:00
2025-05-01T16:25:00+03:00
2025-05-01T16:32:00+03:00
происшествия
авто
краснодар
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. По предварительным данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, около полудня водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и столкнулся с троллейбусом, а тот врезался в столб. "В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека: водители, кондуктор и пассажир иномарки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД России по Кубани. На фото в Telegram-канале видно, что бетонный столб обрушился на троллейбус, смяв кабину водителя и лобовое стекло.
https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
Троллейбус из-за водителя каршеринга снес столб в Краснодаре, пострадали четверо