Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 01.05.2025 (обновлено: 16:32 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга - РИА Новости, 01.05.2025
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:25:00+03:00
2025-05-01T16:32:00+03:00
происшествия
авто
краснодар
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014584269_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b599480c2d60d6aada915c449da338c7.jpg
КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. По предварительным данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, около полудня водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и столкнулся с троллейбусом, а тот врезался в столб. "В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека: водители, кондуктор и пассажир иномарки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД России по Кубани. На фото в Telegram-канале видно, что бетонный столб обрушился на троллейбус, смяв кабину водителя и лобовое стекло.
https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014584269_43:0:1003:720_1920x0_80_0_0_721d9eac90d07117e96aec7e53c55f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга

Троллейбус из-за водителя каршеринга снес столб в Краснодаре, пострадали четверо

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с троллейбусом в Краснодаре
На месте ДТП с троллейбусом в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с троллейбусом в Краснодаре
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани.
По предварительным данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, около полудня водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и столкнулся с троллейбусом, а тот врезался в столб.
«
"В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека: водители, кондуктор и пассажир иномарки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД России по Кубани.
На фото в Telegram-канале видно, что бетонный столб обрушился на троллейбус, смяв кабину водителя и лобовое стекло.
Место ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Нижнем Новгороде арестовали водителя каршеринга, влетевшего в остановку
1 марта, 14:29
 
ПроисшествияАвтоКраснодарКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала