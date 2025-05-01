https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html

В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга

В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга - РИА Новости, 01.05.2025

В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга

Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:25:00+03:00

2025-05-01T16:25:00+03:00

2025-05-01T16:32:00+03:00

происшествия

авто

краснодар

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 1 мая - РИА Новости. Троллейбус столкнулся с легковушкой и снес бетонный столб в Краснодаре, пострадали четыре человека, сообщает полиция Кубани. По предварительным данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, около полудня водитель каршеринга при выезде с улицы Буденного на улицу Володарского не предоставил преимущество в движении и столкнулся с троллейбусом, а тот врезался в столб. "В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека: водители, кондуктор и пассажир иномарки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД России по Кубани. На фото в Telegram-канале видно, что бетонный столб обрушился на троллейбус, смяв кабину водителя и лобовое стекло.

https://ria.ru/20250301/dtp-2002452926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)