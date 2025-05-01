https://ria.ru/20250501/dolina-2014537584.html

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице - РИА Новости, 01.05.2025

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:15:00+03:00

2025-05-01T07:15:00+03:00

2025-05-01T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, указывается в материалах суда, которые находятся в распоряжении РИА Новости. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы было отказано. Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Полины Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылавшись на подписку о неразглашении. Летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников, на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывает, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, которые должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все они находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20250328/dolina-2008040358.html

https://ria.ru/20250310/dolina-2004143744.html

https://ria.ru/20250430/timati-2014511088.html

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происшествия, жилье, йошкар-ола, москва, тольятти, лариса долина