Темная сторона доктора Демихова: неоднозначные опыты советского хирурга
© РИА Новости / Тихонов | Перейти в медиабанкРуководитель лаборатории по пересадке органов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Владимир Демихов с пациентом Гришкой, которому три месяца назад пересадили второе сердце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Несмотря на значительный вклад в науку, выдающийся советский хирург Владимир Демихов долгое время оставался в тени. Его эксперименты часто критиковали за жестокость и неэтичность, а многие достижения Демихова не получали должного признания. Хотя за рубежом его считали гением. О том, почему к нему столь неоднозначное отношение, — в материале РИА Новости.
Еще в детстве попытался препарировать дворняжку
Владимир Петрович Демихов родился 31 июля 1916 года в России на хуторе Кулики в простой крестьянской семье. Его отец, Петр Яковлевич, погиб во время Гражданской войны в 1919 году. Мать, Домника Александровна, одна поднимала троих детей. Все они получили высшее образование.
Поговаривают, что страсть к хирургии проснулась у мальчика уже в детстве, как-то подросток попытался вскрыть живую дворняжку, благо подоспели взрослые, которые едва успели оттащить пацана от собаки.
© РИА Новости / Тиханов | Перейти в медиабанкХирург Владимир Демихов вынимает из сосуда сердце, предназначенное для пересадки другой собаке
Хирург Владимир Демихов вынимает из сосуда сердце, предназначенное для пересадки другой собаке
После школы Владимир поступил в фабрично-заводское училище, а затем на биофак Воронежского университета. При первой подвернувшейся возможности перевелся в МГУ, где познакомился с выдающимся русским ученым Сергеем Брюхоненко, отрабатывавшим на животных методы реанимации.
Изготовил первое в мире искусственное сердце
Уже в 1938 году Брюхоненко сумел в течение трех часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, свет и даже ела кусочки сыра!
Под руководством Брюханенко Демихов смог создать первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Это сердце Демихов сумел вживить собаке, которая прожила с ним два часа.
После окончания университета ученого призвали в армию, он прошел Финскую и Великую Отечественную войны. Служил в госпиталях патологоанатомом.
После войны Демихов стал сотрудником Института экспериментальной и клинической хирургии. Медика совершенно не смущало, что его лаборатория находилась в деревянном бараке, он буквально на коленке умудрялся проводить уникальные операции.
Он первым в мире пересадил собаке второе сердце в грудную полость, а затем осуществил успешную трансплантацию всего сердечно-легочного комплекса.
В мире это стало сенсацией, а вот в СССР успеха Демихова просто не заметили.
Владимир Демихов во время операции
Двухголовые собаки
Постепенно в операционной Демихова начали рождаться настоящие химеры. Владимир уже не ограничивался вживлением отдельных органов.
Однажды ему удалось пересадить голову щенка с передними лапами на сосуды шеи взрослого пса, и создание Демихова смогло прожить несколько дней. Животное лакало молоко из миски, виляло хвостом, а щенок пытался играть, стараясь цапнуть взрослую собаку за уши.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкДвухголовая собака, созданная в научной лаборатории профессора Владимира Демихова
Двухголовая собака, созданная в научной лаборатории профессора Владимира Демихова
Всего двухголовых "церберов" Владимир создал около 20, но никто из этих странных зверей не прожил долго.
Первое время ученый считал, что причиной смерти были воспаления, но со временем пришел к выводу, что дело в иммунологической несовместимости тканей.
Травля великого хирурга
В 1956 году фильм о двухголовой собаке показали в США, и Демихов становится международной знаменитостью. Его пригласили на симпозиум за границу, куда Владимира отпустили при условии, что выступать он не будет.
Владимир не удержался и выступил. Это не осталось безнаказанным: ученый стал невыездным.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкДвуглавая собака создана советским хирургом Владимиром Петровичем Демиховым
Двуглавая собака создана советским хирургом Владимиром Петровичем Демиховым
Из Института клинической медицины из-за разногласий с руководством Демихов перешел в Институт Склифосовского, где ему выделили крошечную лабораторию с двумя столами из досок и самодельными аппаратами для вентиляции легких, которые работали от пылесоса.
Но и здесь ученый продолжал работать.
Владимира долго не допускали к защите диссертации, и только в 1963 году ученый, причем в один день, смог защитить сразу две диссертации, кандидатскую и докторскую.
В конце 60-х у Владимира попытались отнять квартиру — дескать, та была выделена по ошибке. Ученый пообещал, что если его семья останется без крыши над головой, то он убьет себя. И на время Демихова оставляют в покое.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкВладимир Демихов во время операции в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Владимир Демихов во время операции в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Травля все же сделала свое дело: в 1968 году у Демихова случился инсульт, от которого он так и не смог оправиться до конца.
Международное признание
А вот за границей к Демихову было совсем иное отношение. Его считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии.
Ему было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ученому вручали почетные дипломы научных организаций разных стран мира.
© Фото : Челябинская областная клиническая больницаКардиохирурги Челябинской областной клинической больницы во время операции по пересадке сердца
Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы во время операции по пересадке сердца
Первым хирургом, который сумел пересадить человеческое сердце, стал Кристиан Бернард. Мало кто об этом знает, но в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора.
Вскоре трансплантации стали пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией.