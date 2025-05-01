https://ria.ru/20250501/dokhody-2014522550.html

Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет

Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет - РИА Новости, 01.05.2025

Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет

Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течении десяти лет, возможно лишь... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:20:00+03:00

2025-05-01T01:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течении десяти лет, возможно лишь инвестирование в Украину, заявила вице-премьер украины Юлия Свириденко. "Мы ожидаем, что первые десять лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014522430.html

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экономика, украина, сша, россия, facebook