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Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет - РИА Новости, 01.05.2025
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01:20 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/dokhody-2014522550.html
Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет
Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет - РИА Новости, 01.05.2025
Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет
Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течении десяти лет, возможно лишь... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:20:00+03:00
2025-05-01T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течении десяти лет, возможно лишь инвестирование в Украину, заявила вице-премьер украины Юлия Свириденко. "Мы ожидаем, что первые десять лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, украина, сша, россия, facebook
Экономика, Украина, США, Россия, Facebook
Доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение десяти лет

Свириденко: доходы фонда США с Украиной не будут распределяться в течение 10 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Доходы инвестиционного фонда, установленного США с Украиной в рамках сделки по недрам, не будут распределяться в течении десяти лет, возможно лишь инвестирование в Украину, заявила вице-премьер украины Юлия Свириденко.
"Мы ожидаем, что первые десять лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
01:17
 
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