https://ria.ru/20250501/dnr-2014571835.html
Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ под Красноармейском
Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 01.05.2025
Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ под Красноармейском
Массированный удар нанесен по пунктам дислокации ВСУ в городе Белицкое под Красноармейском на северо-западе подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:59:00+03:00
2025-05-01T14:59:00+03:00
2025-05-01T14:59:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Массированный удар нанесен по пунктам дислокации ВСУ в городе Белицкое под Красноармейском на северо-западе подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Город Белицкое расположен примерно в 12 километрах к северу от Красноармейска (украинское название Покровск). По данным на 2024 год, население города составляло 9 тысяч человек. "Двадцать восьмого апреля нанесен массированный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе с применением ударных БПЛА "Герань" в городе Белицкое", - сообщил Лебедев. Он уточнил, что его информаторы насчитали более 20 взрывов. Был поражен штаб ВСУ, расположенный в административном здании местной шахты, где, по данным сопротивления, были ликвидированы 12 офицеров и около 15 представителей сержантского состава. Также была поражена казарма с двумя ротами личного состава, куда за день до удара прибыло пополнение, и расположение операторов БПЛА, оборудованное средствами дальней связи и пусковыми установками для беспилотников. По данным Лебедева, оставшиеся в живых военнослужащие требуют отвести силы с этого участка фронта
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, донецкая народная республика, красноармейск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ под Красноармейском
ВС России ударили по пунктам дислокации ВСУ в Белицком под Красноармейском