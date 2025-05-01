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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/dnepr-2014561682.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 01.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 100 украинских военных, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:36:00+03:00
2025-05-01T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 май - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 100 украинских военных, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино, Токаревка , Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли до ста военных и три склада в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 май - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за минувшие сутки до 100 украинских военных, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино, Токаревка , Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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