Рейтинг@Mail.ru
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
10:20 01.05.2025 (обновлено: 11:03 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/dikov-2014552165.html
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2025
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:20:00+03:00
2025-05-01T11:03:00+03:00
ядерные технологии
россия
снежинск
челябинская область
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014551857_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_c20b1334a0e985adf605d65144bbe61d.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации... Дикову Юрия Николаевичу - заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина", Челябинская область", - говорится в документе. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.
https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html
https://ria.ru/20250501/putin-2014549538.html
россия
снежинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014551857_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_85f386b7ad0edf7e7c4edcfbf7de6ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снежинск, челябинская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Снежинск, Челябинская область, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда

Путин присвоил замнаучрука Снежинского ядерного центра Дикову звание Героя труда

© Фото : Администрация Снежинского городского округа Челябинской областиЮрий Диков
Юрий Диков - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Администрация Снежинского городского округа Челябинской области
Юрий Диков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации... Дикову Юрия Николаевичу - заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина", Челябинская область", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Вчера, 10:05
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".
Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области.
РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
Вчера, 09:52
 
Ядерные технологииРоссияСнежинскЧелябинская областьВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала