Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда
Путин присвоил замнаучрука Снежинского ядерного центра Дикову звание Героя труда
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации... Дикову Юрия Николаевичу - заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина", Челябинская область", - говорится в документе.
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома".
Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области.
РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.