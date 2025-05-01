https://ria.ru/20250501/dikov-2014552165.html

Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда

Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда - РИА Новости, 01.05.2025

Замнаучрука Снежинского ядерного центра Диков получил звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:20:00+03:00

2025-05-01T10:20:00+03:00

2025-05-01T11:03:00+03:00

ядерные технологии

россия

снежинск

челябинская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрию Дикову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации... Дикову Юрия Николаевичу - заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина", Челябинская область", - говорится в документе. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, ЗАТО Снежинск Челябинской области) - одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса "Росатома". Снежинский ядерный центр - один из двух федеральных ядерных центров России наряду со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. РФЯЦ-ВНИИТФ внес неоценимый вклад в создание отечественного "ядерного щита". По ряду направлений — стратегические комплексы ВМФ, крылатые ракеты, авиабомбы, ядерная артиллерия — работы выполнялись в основном в РФЯЦ-ВНИИТФ. Главная задача снежинского ядерного центра сейчас – решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия России, отмечается на сайте РФЯЦ-ВНИИТФ. Снежинский ядерный центр решает задачи и по гражданской тематике - в атомной энергетике, ядерной медицине, супер-ЭВМ, расчетных технологиях и в других областях.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

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снежинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, снежинск, челябинская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"