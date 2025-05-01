https://ria.ru/20250501/daniya-2014617466.html

Дания хочет застраховать торговый флот на случай военного конфликта

Дания хочет застраховать торговый флот на случай военного конфликта - РИА Новости, 01.05.2025

Дания хочет застраховать торговый флот на случай военного конфликта

Министр бизнеса и промышленности Дании Мортен Бёдсков внесет в парламент страны законопроект по страхованию датского торгового флота на случай войны, сообщает в РИА Новости, 01.05.2025

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр бизнеса и промышленности Дании Мортен Бёдсков внесет в парламент страны законопроект по страхованию датского торгового флота на случай войны, сообщает в четверг датское ведомство. "С помощью нового законопроекта министр бизнеса и промышленности Мортен Бёдсков хочет застраховать датский торговый флот на случай войны сверхдержав или войны с датским участием", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Согласно публикации, законопроект предусматривает выделение для этой цели 6 миллиардов крон (чуть более 900 миллионов долларов США). Страховая стоимость датского торгового флота по состоянию на 2023 год составляла 135 миллиардов крон, или около 20,5 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе. Законопроект будет внесен в парламент 8 октября.

https://ria.ru/20250325/danija-2007313187.html

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