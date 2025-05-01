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В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.05.2025
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08:59 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/chelovek-2014543514.html
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.05.2025
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:59:00+03:00
2025-05-01T08:59:00+03:00
происшествия
челябинская область
магнитогорск
верхнеуральский район
гибдд мвд рф
kia rio
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба областной ГАИ. По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 21.30 (19.30 мск) на 107-м километре автодороги "Южноуральск–Магнитогорск". По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем Kia Rio, а затем Kia Ceed совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, после чего съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся. "В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении. В ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Прокуратура региона также организовала проверку по факту ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе, сообщает пресс-центр надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250430/dtp-2014266632.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, верхнеуральский район, гибдд мвд рф, kia rio
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Верхнеуральский район, ГИБДД МВД РФ, Kia Rio
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП, одна из машин загорелась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба областной ГАИ.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 21.30 (19.30 мск) на 107-м километре автодороги "Южноуральск–Магнитогорск". По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем Kia Rio, а затем Kia Ceed совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, после чего съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся.
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"В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении.
В ГАИ проводят проверку по факту ДТП.
Прокуратура региона также организовала проверку по факту ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе, сообщает пресс-центр надзорного ведомства.
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ПроисшествияЧелябинская областьМагнитогорскВерхнеуральский районГИБДД МВД РФKia Rio
 
 
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