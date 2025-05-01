https://ria.ru/20250501/chelovek-2014543514.html

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.05.2025

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:59:00+03:00

2025-05-01T08:59:00+03:00

2025-05-01T08:59:00+03:00

происшествия

челябинская область

магнитогорск

верхнеуральский район

гибдд мвд рф

kia rio

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей на трассе в Челябинской области, одна из машин загорелась, идет проверка, сообщила пресс-служба областной ГАИ. По данным ведомства, ДТП произошло в среду в 21.30 (19.30 мск) на 107-м километре автодороги "Южноуральск–Магнитогорск". По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем Kia Rio, а затем Kia Ceed совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, после чего съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся. "В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения", - говорится в сообщении. В ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Прокуратура региона также организовала проверку по факту ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе, сообщает пресс-центр надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250430/dtp-2014266632.html

https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html

челябинская область

магнитогорск

верхнеуральский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, магнитогорск, верхнеуральский район, гибдд мвд рф, kia rio