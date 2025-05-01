https://ria.ru/20250501/cbs-2014593146.html

CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - РИА Новости, 01.05.2025

CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T17:49:00+03:00

2025-05-01T17:49:00+03:00

2025-05-01T18:16:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.По информации журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на его пост может стать спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014588405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп