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CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - РИА Новости, 01.05.2025
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17:49 01.05.2025 (обновлено: 18:16 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/cbs-2014593146.html
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - РИА Новости, 01.05.2025
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:49:00+03:00
2025-05-01T18:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.По информации журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на его пост может стать спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост

CBS: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг покинут свои посты

© AP Photo / Alex BrandonCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.
Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
По информации журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на его пост может стать спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
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