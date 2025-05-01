https://ria.ru/20250501/cbs-2014593146.html
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост - РИА Новости, 01.05.2025
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:49:00+03:00
2025-05-01T17:49:00+03:00
2025-05-01T18:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут покинуть свои посты, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.Причины такого решения, а также конкретные сроки их возможного ухода с должностей на данном этапе не раскрываются.Уолтц является одной из ключевых и наиболее влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.По информации журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на его пост может стать спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014588405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
CBS: советник Трампа по нацбезопасности Уолтц покинет свой пост
CBS: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг покинут свои посты