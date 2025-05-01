https://ria.ru/20250501/britaniya-2014570084.html

Полиция Британии подозревает рэп-группу KneeCap в поддержке ХАМАС

Полиция Британии подозревает рэп-группу KneeCap в поддержке ХАМАС - РИА Новости, 01.05.2025

Полиция Британии подозревает рэп-группу KneeCap в поддержке ХАМАС

Подразделение полиции Лондона по борьбе с терроризмом сообщила, что изучает два видеоролика с концертов североирландской рэп-группы KneeCap, которую подозревают РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:46:00+03:00

2025-05-01T14:46:00+03:00

2025-05-01T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подразделение полиции Лондона по борьбе с терроризмом сообщила, что изучает два видеоролика с концертов североирландской рэп-группы KneeCap, которую подозревают в подстрекательстве к насилию против политиков и поддержке запрещенной в стране ХАМАС. "Оба видео были переданы в Отдел по борьбе с терроризмом в интернете для оценки специалистами, которые пришли к выводу, что есть основания для дальнейшего расследования потенциальных преступлений, связанных с обоими видео", - говорится в заявлении правоохранителей. Текст приводит издание Standard. Отмечается, что о первом видео в полицию сообщили 22 апреля, позднее поступило обращение по поводу видео с другого концерта группы. Вероятно, речь идет о выступлениях в ноябре 2023 и ноябре 2024 года. Ранее в Великобритании разгорелся скандал из-за опубликованных в сети видеороликов с концертов рэп-группы KneeCap. На одном из них участник группы выступил в поддержку движений ХАМАС и "Хезболлах". На другом исполнитель KneeCap говорит: "Единственный хороший тори (член консервативной партии - ред.) - это мертвый тори. Убейте своего местного парламентария". В канцелярии британского премьера Кира Стармера осудили комментарии группы и назвали их недопустимыми. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок призвала привлечь музыкантов к ответственности. Сами участники группы принесли извинения за свои слова, отвергая предположения, что они стремились подстрекать к насилию против кого-либо.

https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html

https://ria.ru/20241102/smi-1981449785.html

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в мире, лондон, великобритания, кир стармер, кеми баденок, хамас, хезболла