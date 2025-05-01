Полиция Британии подозревает рэп-группу KneeCap в поддержке ХАМАС
Контртеррористическая полиция Британии ведет расследование против KneeCap
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подразделение полиции Лондона по борьбе с терроризмом сообщила, что изучает два видеоролика с концертов североирландской рэп-группы KneeCap, которую подозревают в подстрекательстве к насилию против политиков и поддержке запрещенной в стране ХАМАС.
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"Оба видео были переданы в Отдел по борьбе с терроризмом в интернете для оценки специалистами, которые пришли к выводу, что есть основания для дальнейшего расследования потенциальных преступлений, связанных с обоими видео", - говорится в заявлении правоохранителей. Текст приводит издание Standard.
Отмечается, что о первом видео в полицию сообщили 22 апреля, позднее поступило обращение по поводу видео с другого концерта группы. Вероятно, речь идет о выступлениях в ноябре 2023 и ноябре 2024 года.
Ранее в Великобритании разгорелся скандал из-за опубликованных в сети видеороликов с концертов рэп-группы KneeCap. На одном из них участник группы выступил в поддержку движений ХАМАС и "Хезболлах". На другом исполнитель KneeCap говорит: "Единственный хороший тори (член консервативной партии - ред.) - это мертвый тори. Убейте своего местного парламентария".
В канцелярии британского премьера Кира Стармера осудили комментарии группы и назвали их недопустимыми. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок призвала привлечь музыкантов к ответственности. Сами участники группы принесли извинения за свои слова, отвергая предположения, что они стремились подстрекать к насилию против кого-либо.
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