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"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
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03:08 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/britaniya-2014528134.html
"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине
"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине - РИА Новости, 01.05.2025
"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине
План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился, пишет британская газета The Times. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:08:00+03:00
2025-05-01T03:08:00+03:00
в мире
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кир стармер
эммануэль макрон
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился, пишет британская газета The Times."Именно это сейчас происходит с сэром Киром Стармером, когда он наблюдает, как испаряется его хваленая коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине", — говорится в публикации.Как пишет издание, призывы Великобритании и Франции к другим европейским странам внести существенный вклад в якобы обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика, а невозможность осуществить этот план была понятна с самого начала."Сэр Кейр вырыл себе яму, жестко говоря, прежде чем заняться дипломатической и военной беготней", — резюмирует автор материала.Ранее Times сообщила, что после переговоров в Лондоне европейская "коалиция желающих" пересматривает планы отправить миротворческие силы на Украину.Как отмечало издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее. Но, по словам военного источника, Лондон не готов отказаться от планов отправить войска на Украину.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.Глава российского МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД отмечали, что Москва расценивает планы "коалиции желающих" как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.
https://ria.ru/20250429/london-2014175688.html
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013310139.html
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
"Это происходит": в Британии забили тревогу из-за провала на Украине

Times: план Кира Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился, пишет британская газета The Times.
"Именно это сейчас происходит с сэром Киром Стармером, когда он наблюдает, как испаряется его хваленая коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, призывы Великобритании и Франции к другим европейским странам внести существенный вклад в якобы обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика, а невозможность осуществить этот план была понятна с самого начала.
"Сэр Кейр вырыл себе яму, жестко говоря, прежде чем заняться дипломатической и военной беготней", — резюмирует автор материала.
Ранее Times сообщила, что после переговоров в Лондоне европейская "коалиция желающих" пересматривает планы отправить миротворческие силы на Украину.
Как отмечало издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее. Но, по словам военного источника, Лондон не готов отказаться от планов отправить войска на Украину.
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В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят украинские войска и не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По информации Службы внешней разведки России, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией постсоветской республики, подчеркнули в разведке.
Глава российского МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД отмечали, что Москва расценивает планы "коалиции желающих" как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.
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