https://ria.ru/20250501/briks-2014536734.html
Ван И призвал страны БРИКС усилить координацию и сотрудничество
Ван И призвал страны БРИКС усилить координацию и сотрудничество - РИА Новости, 01.05.2025
Ван И призвал страны БРИКС усилить координацию и сотрудничество
Страны БРИКС должны усилить координацию и сотрудничество, а также содействовать разработке универсальных глобальных правил по вопросу обеспечения безопасности... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:03:00+03:00
2025-05-01T07:03:00+03:00
2025-05-01T07:03:00+03:00
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ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Страны БРИКС должны усилить координацию и сотрудничество, а также содействовать разработке универсальных глобальных правил по вопросу обеспечения безопасности данных, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "В настоящее время возрастают риски политизации, милитаризации и фрагментации киберпространства", - заявил Ван И, слова которого в четверг на своем сайте приводит МИД КНР. Он отметил, что "время от времени происходят масштабные, длительные и систематические кибератаки, которые не только вредят глобальному цифровому развитию и сотрудничеству, но также ставят под угрозу международный мир и безопасность". "Столкнувшись с новой обстановкой и новыми вызовами, страны БРИКС должны усилить координацию и сотрудничество, поддерживать порядок в киберпространстве, содействовать разработке универсальных глобальных правил по вопросам, представляющим интерес для всех сторон, включая безопасность данных и безопасность цепочек поставок", - указал Ван И.
https://ria.ru/20250501/briks-2014536443.html
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в мире, технологии, китай, ван и (политик), брикс
В мире, Технологии, Китай, Ван И (политик), БРИКС
Ван И призвал страны БРИКС усилить координацию и сотрудничество
Глава МИД Китая Ван И призвал страны БРИКС усилить координацию и сотрудничество