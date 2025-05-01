https://ria.ru/20250501/briks-2014536443.html
Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом
Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом - РИА Новости, 01.05.2025
Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом
Страны БРИКС должны выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:53:00+03:00
2025-05-01T06:53:00+03:00
2025-05-01T06:53:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
брикс
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ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Терроризм — это общий враг человечества. В настоящее время в сфере борьбы с терроризмом появились новые вызовы. Международные террористические силы сговариваются, пользуясь хаосом, часто происходят крупные террористические атаки, а новые технологии добавляют факторы сложности в международную борьбу с терроризмом", - заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР. Он отметил, что "страны БРИКС должны работать сообща, чтобы бороться со всеми формами терроризма, противостоять политизации и инструментализации вопроса борьбы с терроризмом и выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом".
https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html
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в мире, китай, ван и (политик), брикс
В мире, Китай, Ван И (политик), БРИКС
Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом
Ван И: БРИКС должны выступать против двойных стандартов в борьбе с терроризмом