https://ria.ru/20250501/briks-2014536443.html

Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом - РИА Новости, 01.05.2025

Ван И призвал страны БРИКС бороться с терроризмом

Страны БРИКС должны выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:53:00+03:00

2025-05-01T06:53:00+03:00

2025-05-01T06:53:00+03:00

в мире

китай

ван и (политик)

брикс

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ПЕКИН, 1 мая – РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Терроризм — это общий враг человечества. В настоящее время в сфере борьбы с терроризмом появились новые вызовы. Международные террористические силы сговариваются, пользуясь хаосом, часто происходят крупные террористические атаки, а новые технологии добавляют факторы сложности в международную борьбу с терроризмом", - заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР. Он отметил, что "страны БРИКС должны работать сообща, чтобы бороться со всеми формами терроризма, противостоять политизации и инструментализации вопроса борьбы с терроризмом и выступать против "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом".

https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html

китай

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в мире, китай, ван и (политик), брикс