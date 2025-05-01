https://ria.ru/20250501/bpla-2014548346.html

В Белгородской области сбили два БПЛА

В Белгородской области сбили два БПЛА - РИА Новости, 01.05.2025

В Белгородской области сбили два БПЛА

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:45:00+03:00

2025-05-01T09:45:00+03:00

2025-05-01T10:01:00+03:00

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В период с 7.40 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014403723.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность