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Во Внуково стартовал биометрический эксперимент - РИА Новости, 01.05.2025
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23:42 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/biometriya-2014626537.html
Во Внуково стартовал биометрический эксперимент
Во Внуково стартовал биометрический эксперимент - РИА Новости, 01.05.2025
Во Внуково стартовал биометрический эксперимент
Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025
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россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт "Внуково". "Посмотрите в камеру и сфотографируйтесь, приложите четыре пальца левой руки, приложите четыре пальца правой руки, приложите два больших пальца", - такие инструкции пассажирам дает аэропорт. Минтранс РФ 24 марта сообщил, подготовка к эксперименту по сбору биометрии у прибывающих в московский аэропорт "Внуково" иностранцев завершится к 1 мая. В ноябре прошлого года кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он был запущен с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.
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россия, ирина волк
Россия, Ирина Волк
Во Внуково стартовал биометрический эксперимент

Пассажиров во "Внуково" начали информировать о правилах проведения биометрии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт "Внуково".
«
"Посмотрите в камеру и сфотографируйтесь, приложите четыре пальца левой руки, приложите четыре пальца правой руки, приложите два больших пальца", - такие инструкции пассажирам дает аэропорт.
Минтранс РФ 24 марта сообщил, подготовка к эксперименту по сбору биометрии у прибывающих в московский аэропорт "Внуково" иностранцев завершится к 1 мая.
В ноябре прошлого года кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он был запущен с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.
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