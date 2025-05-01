https://ria.ru/20250501/biometriya-2014626537.html

Во Внуково стартовал биометрический эксперимент

Во Внуково стартовал биометрический эксперимент - РИА Новости, 01.05.2025

Во Внуково стартовал биометрический эксперимент

Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:42:00+03:00

2025-05-01T23:42:00+03:00

2025-05-01T23:42:00+03:00

россия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт "Внуково". "Посмотрите в камеру и сфотографируйтесь, приложите четыре пальца левой руки, приложите четыре пальца правой руки, приложите два больших пальца", - такие инструкции пассажирам дает аэропорт. Минтранс РФ 24 марта сообщил, подготовка к эксперименту по сбору биометрии у прибывающих в московский аэропорт "Внуково" иностранцев завершится к 1 мая. В ноябре прошлого года кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он был запущен с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.

https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ирина волк