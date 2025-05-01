Во Внуково стартовал биометрический эксперимент
Пассажиров во "Внуково" начали информировать о правилах проведения биометрии
Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пассажиров в московском аэропорту "Внуково" информируют о правилах проведения биометрической идентификации, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт "Внуково".
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"Посмотрите в камеру и сфотографируйтесь, приложите четыре пальца левой руки, приложите четыре пальца правой руки, приложите два больших пальца", - такие инструкции пассажирам дает аэропорт.
Минтранс РФ 24 марта сообщил, подготовка к эксперименту по сбору биометрии у прибывающих в московский аэропорт "Внуково" иностранцев завершится к 1 мая.
В ноябре прошлого года кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он был запущен с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года.
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