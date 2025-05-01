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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:51:00+03:00
2025-05-01T11:51:00+03:00
2025-05-01T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "Около 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью