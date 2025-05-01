https://ria.ru/20250501/bespilotnik-2014542256.html

При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал

При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 01.05.2025

При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над территорией Владимирской области нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:44:00+03:00

2025-05-01T08:44:00+03:00

2025-05-01T08:44:00+03:00

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над территорией Владимирской области нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два над территорией Владимирской области. "Этой ночью над Владимирской областью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html

владимирская область

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Варвара Скокшина

владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия