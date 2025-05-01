https://ria.ru/20250501/bespilotnik-2014542256.html
При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал
При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 01.05.2025
При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над территорией Владимирской области нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:44:00+03:00
2025-05-01T08:44:00+03:00
2025-05-01T08:44:00+03:00
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения БПЛА над территорией Владимирской области нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе два над территорией Владимирской области. "Этой ночью над Владимирской областью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Авдеев.
https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992455198.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
При уничтожении дронов во Владимирской области никто не пострадал
При уничтожении двух дронов во Владимирской области никто не пострадал